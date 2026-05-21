أسطورة كرة القدم ليفاندوفسكي سفيرا عالميا لعلامة شيري التجارية

أعلنت شركة شيري العالمية رسميا، خلال فعالية خاصة أقيمت في مركز عملياتها الأوروبي بمدينة برشلونا، عن اختيار أسطورة كرة القدم العالمية ليفاندوفسكي ‏ Robert Lewandowski سفير عالمي لعلامتها التجارية، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز رسالتها الإنسانية وفلسفتها العالمية "من أجل العائلة".

وخلال مراسم التوقيع، أعرب ليفاندوفسكي عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "يسعدني للغاية التعاون مع علامة تجارية تضع العائلة في صميم أولوياتها. نحن نتشارك القيم نفسها؛ العائلة أولاً، والتركيز المستمر، والسعي الدائم نحو التميز. وأتطلع إلى العمل مع شيري لنقل فلسفة "من أجل العائلة" إلى المزيد من العائلات حول العالم".

وشهد الحفل حضور تشو شاودونج، النائب التنفيذي لرئيس شيري العالمية والرئيس التنفيذي لمنطقة الاتحاد الأوروبي، حيث قام الطرفان بتوقيع اتفاقية الشراكة رسمياً، إلى جانب تبادل الهدايا التذكارية، كما شهدت الفعالية تسليم مفتاح سيارة TIGGO9 CSH، إيذاناً ببدء فصل جديد من التعاون العالمي بين الجانبين.

وتمثل هذه الشراكة محطة استراتيجية بارزة في مسيرة شيري العالمية، وتعكس التوسع المتنامي لحضور العلامة التجارية على الساحة الدولية، إلى جانب تعزيز التأثير العالمي لفلسفتها "من أجل العائلة".

وخلال السنوات الأخيرة، واصلت شيري تسريع خطط توسعها العالمي، حيث أصبحت عملياتها تمتد اليوم إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وبالتوازي مع ذلك، تواصل الشركة تطوير منظومتها التكنولوجية ومنتجاتها المتقدمة في مجالات الطاقة الجديدة، والتنقل الذكي، وحلول النقل العائلية الحديثة، ومن خلال التركيز على ركائز أساسية تشمل السلامة، والرحابة، والتكنولوجيا، تلتزم شيري بتقديم تجربة تنقل أكثر أماناً وراحة وكفاءة للعائلات حول العالم، عبر إتاحة التكنولوجيا المتطورة لشريحة أوسع من المستخدمين.

ويعد ليفاندوفسكي أحد أبرز الأسماء العالمية في عالم كرة القدم، حيث يحظى بتقدير واسع بفضل مسيرته الاحترافية الاستثنائية، وانضباطه العالي، وصورته الإيجابية داخل وخارج الملاعب، كما تتناغم قيمه المرتبطة بالعائلة، والمسؤولية، والرؤية طويلة المدى، بصورة طبيعية مع رسالة شيري وفلسفتها "من أجل العائلة".

وبالنسبة لشيري، فإن "من أجل العائلة" ليست مجرد رسالة تسويقية، بل تمثل جوهر فلسفة العلامة التجارية وأساس تطوير منتجاتها وتقنياتها. فمن خلال الالتزام بأعلى معايير السلامة العالمية، وتصميم مساحات داخلية تتمحور حول احتياجات الإنسان، إلى جانب دعم تقنيات التنقل الذكي والهجين، تسعى شيري إلى تمكين المزيد من العائلات من الاستمتاع بتجربة تنقل أكثر تطوراً وراحة.

مع جعل "رعاية عائلة شيري – Chery Family Care" جوهرًا لخدمات علامتها التجارية، كما تهدف أيضًا إلى تزويد المستخدمين بتجربة سفر أكثر راحة وخلوا من القلق. وتركيزًا على ما يهم العائلات بالدرجة الأولى، تلتزم شيري بتقديم "المساحة… من أجل العائلة"، و"السلامة… من أجل العائلة"، و"التكنولوجيا… من أجل العائلة"، لتلبية احتياجات المستخدمين في الحصول على مساحة أكبر، وأمان معزز وتنقل أكثر ذكاء.

ويمثل التعاون مع ليفاندوفسكي خطوة محورية جديدة في مسيرة شيري العالمية، وتجسيد واضح لالتزامها طويل الأمد تجاه العائلات حول العالم، ومع التطلع إلى المستقبل، تواصل شيري تعزيز حضورها الدولي من خلال الابتكار التكنولوجي، والارتقاء المستمر بمنتجاتها وخدماتها ومنظومتها الذكية، بما يضمن تقديم تجارب تنقل أكثر أمان وراحة وسعادة للمستخدمين في مختلف الأسواق العالمية.