نائب محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إزالة الرتش بمنطقة بروتكس بالضواحي

أجرى الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، يرافقه الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، جولة ميدانية لمتابعة أعمال إزالة تجمعات الرتش والمخلفات بمنطقة بروتكس خلف مصنع إيمكو بنطاق حي الضواحي، وذلك بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالمتابعة المستمرة لملفات النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

متابعة ميدانية لضمان سرعة رفع المخلفات وتحسين مستوى البيئة المحيطة بالمنطقة

وخلال الجولة، تابع نائب المحافظ ورئيس الحي معدلات تنفيذ الأعمال الجارية لرفع وإزالة المخلفات والتراكمات، مؤكدين على أهمية تكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق خطة زمنية محددة، بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة

كما شدد الدكتور عمرو عثمان على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف المناطق، والتعامل الفوري مع أي تجمعات أو تراكمات قد تؤثر على البيئة أو تعيق الحركة

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة بورسعيد المستمرة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين جودة الحياة، بما يحقق بيئة حضارية تليق بأبناء المحافظة