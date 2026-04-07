الصحة: رفع كفاءة العاملين في الاستجابة السريعة للأحداث الصحية المتغيرة

نظمت وزارة الصحة والسكان، عبر قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، بالتنسيق مع مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، برنامجًا تدريبيًا على أحدث أدوات تقييم مخاطر الصحة العامة الداخلية والخارجية.



‎استهدف التدريب، الذي امتد على مدار ثلاثة أيام من 4 إلى 6 أبريل 2026، العاملين بمختلف إدارات القطاع بالمستوى المركزي، وشمل شرحًا نظريًا وتطبيقيًا عمليًا للأدوات، مع التركيز على كيفية التنبؤ بتأثيرات الأحداث الصحية داخل وخارج البلاد، وتحديد حجم المخاطر، ووضع الأولويات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الطوارئ. كما تضمن اختبارًا قبليًا وبعديًا لقياس مستوى المتدربين.

رفع كفاءة جميع العاملين



أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان برفع كفاءة جميع العاملين بالقطاع في تقييم المخاطر وإعداد الاستجابة السريعة للأحداث الصحية المتغيرة، مشيرًا إلى أهمية اليقظة المستمرة واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن التدريب يمثل خطوة محورية نحو استجابة فعالة ومستدامة، مؤكدًا اكتمال تدريب الفرق المركزية والطرفية لضمان جاهزية القطاع بالكامل.



وأشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بالدور الرائد لمصر في مجال الصحة العامة والجاهزية للطوارئ، مثنيًا على الإنجازات الوطنية التي حازت شهادات دولية عديدة. كما أثنى الدكتور عثمان المهل، مدير وحدة الترصد والاستخبارات ومكافحة الأوبئة بإدارة الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، على أداء مصر النموذجي، مشيرًا إلى أن قطاع الطب الوقائي يُعد حائط الدفاع الأول عن الأمن القومي، ومعربًا عن تطلعه للاستفادة من المتدربين المصريين في البرامج الإقليمية المقبلة.