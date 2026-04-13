وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتابع انتشار الفرق الطبية بالحدائق والمتنزهات لخدمة المواطنين

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على متابعة انتشار فرق المبادرة الرئاسية تحت شعار "١٠٠ مليون صحة" لتقديم الخدمات الطبية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية وعيادة متنقلة تقدم خدمات تنظيم الأسرة والعناية بصحة المرأة، بالحدائق والمتنزهات والكنائس على مستوى المحافظة، وذلك وفق خطة استعدادات وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبي لاحتفالات أعياد الربيع.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في أماكن تواجدهم واستمرار نشر فرق التوعية والتثقيف الصحي والمبادرات الرئاسية لتقديم رسائل صحية ومنشورات توعوية بالكنائس والتي تستمر حتى انتهاء فترة الأعياد، إلى جانب وجود سيارات إسعاف وعيادات متنقلة، لليوم الثالث على التوالي.

وأشادت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بجهود الفرق الطبية خلال فترة احتفالات أعياد القيامة والربيع وتحقيق ما تهدف إليه المبادرات الصحية من تحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين.