الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة : المستشفيات التعليمية تطلق المؤتمر السنوي الثامن لجراحة عظام الأطفال

عبدالصمد ماهر

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، افتتحت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فعاليات المؤتمر السنوي الثامن لجراحة العظام بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي، تحت عنوان «الاتجاهات الحديثة والمستجدات في جراحة عظام الأطفال» (Recent trends & updates in Pediatric Orthopaedics) وذلك على مدار يومي 16 و17 أبريل 2026 بمقر المعهد، برعاية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة.

يهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث التقنيات الجراحية والعلاجية في جراحة عظام الأطفال، ومناقشة التحديات المعقدة في هذا التخصص الدقيق، مع التركيز على تحسين جودة حياة الأطفال المصابين بمشكلات حركية من خلال أحدث الأبحاث العالمية.

 9 ساعات تعليمية معتمدة 

ويضم البرنامج العلمي 52 محاضرة علمية موزعة على 9 جلسات تخصصية، و7 ورش عمل تطبيقية، بإجمالي 9 ساعات تعليمية معتمدة بواقع 12.75 نقطة بنظام EACMED. وتتناول الجلسات محاور هامة حول التشوهات الخلقية وإصابات الجهاز الحركي لدى الأطفال، بالإضافة إلى عروض لأحدث الأبحاث العلمية.

وأكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، أن المؤتمر يعكس التزام الهيئة بدعم النشاط التدريبي والبحثي، وتبادل الخبرات للارتقاء بأداء الكوادر الطبية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الأتربي، عميد المعهد، أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من 6 وحدات تابعة للهيئة، بالإضافة إلى خبراء من أكثر من 8 جامعات مصرية، تضمنت (القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، وطنطا، وبنها، والزقازيق، وقناة السويس، والمنصورة، والأزهر، وأسوان) كما شارك 5 من أوائل خريجي دبلومة جراحة عظام الأطفال بالمعهد في إلقاء المحاضرات، في لفتة تشجيعية للكوادر الشابة.

شهد الافتتاح حضورًا رفيع المستوى تقدمه الدكتورة نعم عابد نائب رئيس الهيئة للبحوث والتدريب، والدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد الأتربي عميد المعهد، وبمشاركة واسعة من استشاريي وأساتذة الهيئة والجامعات المصرية.

