الكوكي يوجه رسالة خاصة لاتحاد الكرة بشأن فريق المصري

أكد التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري أن الفريق مازال يمتلك حظوظ في التأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية علي الرغم من الهزيمة امام كايزر تشيفز

وقال نبيل الكوكي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كايزر تشيفز ان المباراة كانت صعبة للغاية ولكن الفريق نجح في خلق العديد من الفرص والمحاولات خلال الشوط الأول

واضاف ان هناك شك كبير في ركلة الجزاء المحتسبة لكايزر تشيفز مشددا ان اللاعبون بذلوا مجهودًا كبيرًا خاصة في ظل توالي المباريات والعناء الكبير للسفر

واختتم مناشدا الاتحاد المصري لكرة القدم بمراعاة ظروف الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية خاصة في تلك المرحلة الحاسمة مشددا ان ضغط المباريات يتسبب في هذا الكم الكبير من الاصابات للاعبي الفرق المشاركة في البطولات القارية