الدوري الإسباني.. أتلتيك بلباو يكتسح ليفانتي برباعية

حقق أتلتيك بلباو انتصارا كبير 4 / 2 على ضيفه ليفانتي، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ23 للمسابقة الدوري الإسباني

وتخلص أتلتيك بلباو من نتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق فوزه الأول في المسابقة منذ أكثر من شهرين.

واضطر ليفانتي للعب بعشرة لاعبين مبكرا، عقب طرد مدافعه الأوروجواياني آلان ماتورو في الدقيقة 17، ليستفيد بلباو من النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز جوركا جوروزيتا الهدفين الأول والثاني للفريق الباسكي في الدقيقتين 29 و34 على الترتيب.

وأشعل ليفانتي المباراة، بعدما قلص لاعبه أوناي إلجيزابال الفارق في الدقيقة 81، لكن سرعان ما أحرز نيكو سيرانو الهدف الثالث لبلباو في الدقيقة 86.

وتقلص الفارق من جديد عقب تسجيل جون أندير اولاساجاستي الهدف الثاني لليفانتي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، لكنروبر نافارو قضى على آمال الضيوف في إدراك التعادل، عقب تسجيله الهدف الرابع لبلباو في الدقيقة التاسعة من الوقت الضائع.