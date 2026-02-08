نهضة الزمامرة يحقق فوزا ثمينا على اتحاد طنجة في الدوري المغربي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة الزمامرة فوزا ثمينا على حساب ضيفه اتحاد طنجة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل منتصر لحتيمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 عن طريق ركلة جزاء، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة تحسن من وضعيته في جدول المسابقة.

ورفع نهضة الزمامرة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، ليتقدم 3 مراكز مؤقتا، أما اتحاد طنجة فقد توقف رصيده عند 12 نقطة في المركز التاسع.

ويلتقي لاحقا اليوم النادي المكناسي مع الرجاء لحساب الجولة ذاتها.