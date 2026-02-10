اليابان تعتزم الانضمام إلى برنامج مساعدات تابع لحلف الناتو لشراء الأسلحة

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن اليابان تعتزم قريبا إعلان مشاركتها في برنامج مساعدات تابع لحلف "الناتو" لشراء الأسلحة والمعدات من الولايات المتحدة وتزويد أوكرانيا بها.

وستشتري اليابان معدات غير فتاكة فقط، كالرادارات والدروع الواقية وغيرها. وقد أبلغت اليابان بالفعل ممثلي التحالف وأوكرانيا بنواياها.

وقدم كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا إجابة مبهمة على سؤال حول دقة التقارير الإعلامية، حيث قال: "لا يوجد حاليا أي اتفاق بين بلادنا وحلف "الناتو" بشأن التوجه الذي أشرتم إليه". ويمكن تفسير ذلك على أنه عدم وجود اتفاقيات رسمية في الوقت الراهن، إلا أن وسائل الإعلام لم تدع انضمام اليابان رسميا إلى برنامج "الناتو" هذا، بل ذكرت أن اليابان ستعلن ذلك قريبا.

وتم الاتفاق في يوليو الماضي، خلال اجتماع بين الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على برنامج لحلف "الناتو" لشراء أسلحة أمريكية لتسليمها إلى أوكرانيا.

وقد انضمت إلى البرنامج نحو 20 دولة من دول "الناتو"، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا، وهما ليستا عضوتين في الحلف.