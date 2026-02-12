نجوم الفن والآدب والسياسة فى ندوة "الأدب المصري القديم" بمكتبة القاهرة الكبرى

نظمت جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بالتعاون مع المكتبة، ندوة بعنوان "الأدب المصري القديم والريادة المنسية" بمقر المكتبة بالزمالك، بإشراف الأستاذ يحيى رياض مدير المكتبة.

وذلك ضمن برنامج النشاط الثقافى والفنى فى شهر فبراير لمكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

مكتبة القاهره

بحضور كوكبة من رجال الثقافة والأدب والفن والسياسة، فى مقدمتهم : الدكتور عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، والأستاذ الدكتور عماد ابوغازى وزير الثقافة الأسبق، والدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الكبير محمد سلماوى، والأستاذ إبراهيم المعلم، والأستاذ صلاح دياب، والفنان القدير حسين فهمى، والدكتور أنور مغيث، والدكتور زياد بهاء الدين، والسفيرة ليلى بهاء الدين، والدكتور هانى أبوالحسن سلام، والدكتورة جليلة القاضى، والدكتور حسن البيلاوى، والمهندس علاء سويف .

تحدث الدكتور زياد بهاء الدين، عن نشاط الجمعية الثقافى ودورها فى إتاحة الفرصة لأجيال الشباب لمواصلة مسيرة التنوير، التى يعد الأستاذ أحمد بهاء الدين من أبرز روادها، ودور الجميعة فى اكتشاف الموهوبين والمبدعين، وكرم الباحث شادى جمال الدين الفائز بجائرة أحمد بهاء الدين الثقافية فى دورتها الرابعة عشر، عن بحث بعنوان التعليم النقدى، والجائزة هى منحة بحثية لدعم شباب الكتاب والباحثين ممن لديهم فكرة أو مشروع يشغل العقل العربى فى مختلف المجالات الثقافية .

وعن الأدب المصرى القديم والريادة المنسية، تحدث الكاتب الكبير محمد سلماوى، وهى المحاضرة الأولى من سلسلة محاضرات أحمد بهاء الدين التذكارية، وأوضح فيها أن أى قراءة منصفة لتاريخ الأدب الانسانى لا يمكن أن تتجاهل الأدب المصرى، وأن الأدب المصرى سبق نظيره الإغريقى والرومانى بقرون طويلة، كما تتطرق الى بدايات الإبداع الشعرى المصرى فى عصر الدولة القديمة .

من جانبه، أكد الأستاذ يحيى رياض يوسف مدير المكتبة، أن إحتفاء مكتبة القاهرة الكبرى بذكرى ميلاد الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين، جاء تقديرا لدوره الريادى فى حركة التنوير المصرية وتكريما لمسيرة طويلة من العطاء الثقافي أستمر أثروها فى مؤلفات عديدة، أثرت المكتبة العربية، وينهل منها كل محبي الكتابة الأدبية والتاريخية والصحفية .