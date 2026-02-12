قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح أبواب الخير والبركة مع يوم 24 شعبان
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل
خارطة طريق وزير الزراعة.. 3 محاور لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح
حرب لا تنتهي.. كييف تتعرض لهجوم صاروخي روسي
الاحتلال يسمح لميليشيا أبو شباب تفتيش المسافرين في معبر رفح
الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني
السيناتور ليندسي جراهام: ترامب ونتنياهو يسعيان إلى السلام والاستقرار
اللي بيعملوه إعجاز.. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بلاعبي الزمالك
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 12-2-2026
فن وثقافة

نجوم الفن والآدب والسياسة فى ندوة "الأدب المصري القديم" بمكتبة القاهرة الكبرى

مكتبة القاهرة
مكتبة القاهرة
باسنتي ناجي   -  
تصوير محمد زاهر

نظمت جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بالتعاون مع المكتبة، ندوة بعنوان "الأدب المصري القديم والريادة المنسية" بمقر المكتبة بالزمالك، بإشراف الأستاذ يحيى رياض مدير المكتبة. 

وذلك ضمن برنامج النشاط الثقافى والفنى فى شهر فبراير لمكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

مكتبة القاهره 

بحضور كوكبة من رجال الثقافة والأدب والفن والسياسة، فى مقدمتهم : الدكتور عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، والأستاذ الدكتور عماد ابوغازى وزير الثقافة الأسبق، والدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الكبير محمد سلماوى، والأستاذ إبراهيم المعلم، والأستاذ صلاح دياب، والفنان القدير حسين فهمى، والدكتور أنور مغيث، والدكتور زياد بهاء الدين، والسفيرة ليلى بهاء الدين، والدكتور هانى أبوالحسن سلام، والدكتورة جليلة القاضى، والدكتور حسن البيلاوى، والمهندس علاء سويف .

تحدث الدكتور زياد بهاء الدين، عن نشاط الجمعية الثقافى ودورها فى إتاحة الفرصة لأجيال الشباب لمواصلة مسيرة التنوير، التى يعد الأستاذ أحمد بهاء الدين من أبرز روادها، ودور الجميعة فى اكتشاف الموهوبين والمبدعين، وكرم الباحث شادى جمال الدين الفائز بجائرة أحمد بهاء الدين الثقافية فى دورتها الرابعة عشر، عن بحث بعنوان التعليم النقدى، والجائزة هى منحة بحثية لدعم شباب الكتاب والباحثين ممن لديهم فكرة أو مشروع يشغل العقل العربى فى مختلف المجالات الثقافية .

وعن الأدب المصرى القديم والريادة المنسية، تحدث الكاتب الكبير محمد سلماوى، وهى المحاضرة الأولى من سلسلة محاضرات أحمد بهاء الدين التذكارية، وأوضح فيها أن أى قراءة منصفة لتاريخ الأدب الانسانى لا يمكن أن تتجاهل الأدب المصرى، وأن الأدب المصرى سبق نظيره الإغريقى والرومانى بقرون طويلة، كما تتطرق الى بدايات الإبداع الشعرى المصرى فى عصر الدولة القديمة .

من جانبه، أكد الأستاذ يحيى رياض يوسف مدير المكتبة، أن إحتفاء مكتبة القاهرة الكبرى بذكرى ميلاد الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين، جاء تقديرا لدوره الريادى فى حركة التنوير المصرية وتكريما لمسيرة طويلة من العطاء الثقافي أستمر أثروها فى مؤلفات عديدة، أثرت المكتبة العربية، وينهل منها كل محبي الكتابة الأدبية والتاريخية والصحفية .

مكتبة القاهره عمرو موسي نجوم الثقافة

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟
إطارات السيارات المستعملة
أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم..
زيت بذور العنب .. دعم يومي لصحة القلب والبشرة
