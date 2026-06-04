فيلم المنبر ينافس رسميًا في مهرجان Follow Your Heart بنيويورك

يواصل فيلم "المنبر" رحلته في المهرجانات الدولية، حيث يشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان Follow Your Heart في دورته الخامسة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وتدور أحداث الفيلم حول عدد من مشايخ الأزهر الشريف ودورهم عبر التاريخ، مسلطًا الضوء على الشخصيات التي اعتلت منبر الأزهر وما قدمته من إسهامات دينية ووطنية من على مدار سنوات طويلة.

أبطال فيلم المنبر

الفيلم من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته كل من محمد عادل "ميدو عادل"، وأحمد حاتم، وأحمد فهيم، وعمر السعيد، إلى جانب أيتن عامر، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي.

وكان المخرج أحمد عبد العال قد أكد في تصريحات سابقة أن فكرة الفيلم جاءت انطلاقًا من الإيمان بدور الأزهر الشريف كمؤسسة وطنية عريقة تمتد جذورها عبر مئات السنين، مشيرًا إلى أن الأزهر يمثل رمزًا للهوية المصرية وقيمة وطنية كبيرة.

وأضاف أن فريق العمل أجرى بحثًا موسعًا خلال مراحل التحضير للفيلم، وهو ما دفعهم لتقديم عمل فني يستعرض تاريخ الأزهر الشريف ودوره الوطني عبر مختلف العصور، مؤكدًا أن المشروع تم تنفيذه بدافع ثقافي وفني بعيدًا عن الأهداف الربحية.