المنبر.. تفاصيل جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي لمسابقة الفيلم الطويل المتوسطي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن قائمة جوائز الفيلم المتوسطي الطويل، وقد فاز فيلم "المنبر" من مصر للمخرج أحمد عبد العال بجائزة أفضل فيلم.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المشترك "خلف ابتسامة واحدة"، من إنتاج كرواتيا والولايات المتحدة، وفي فئة الإخراج، ذهبت جائزة يوسف شاهين لأفضل مخرج إلى الإسباني أرتورو دوينياس عن فيلمه ثانويات Secundarias، أما جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو، فقد حصدها الكاتب الألباني روبرت بودينا عن فيلم "قطرة ماء" (Waterdrop).

وفاز الممثل عمر ضياو من فرنسا بـ جائزة عمر الشريف لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "حيث يوجد الحب "، بينما ذهبت جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة إلى النجمة الألبانية غريسا بالاسكا عن دورها في فيلم "قطرة ماء".

وحصل مدير التصوير المغربي ياسين بودربالة على جائزة رمسيس مرزوق لأفضل تصوير سينمائي عن فيلم "سوء تفاهمات" Quiproquos، كما منحت لجنة التحكيم جائزة كمال الملاخ لأفضل عمل أول للمخرجة إينا-سانان حداغا عن فيلم "خلف ابتسامة واحدة".

ويختتم الحفل بإعلان نتائج مسابقات المهرجان وتسليم الجوائز للفائزين في مختلف الفئات.

وكانت فعاليات الدورة قد انطلقت يوم الخميس الماضي، حيث تم خلال حفل الافتتاح تكريم نجمة الدورة الفنانة ليلى علوي.

كما شهد المهرجان تكريم دولة المغرب ضيف شرف الدورة لهذا العام، إلى جانب تكريم نخبة من رموز السينما المصرية والعربية والدولية، وهم:

المخرج المغربي حكيم بلعباس، واسم الفنانة الراحلة فيروز، والمخرج الفرنسي جون بيير أميريس، والنجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، والفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، والفنان أحمد رزق، والفنانة شيرين، والمخرج هاني لاشين، ومدير التصوير سامح سليم، والفنان رياض الخولي.

مهرجان الإسكندرية السينمائي

يُقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والسيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.