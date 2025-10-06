وزير الري الاسبق يكشف الأسباب الحقيقية لفيضان النيل

أكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، أنه خلال نهاية فصل الصيف، لسنا في احتياج لكميات مائية كبيرة، حيث يقتصر الاستخدام على مياه الشرب والصناعة، ولا يجب أن يكون هناك كميات كبيرة من المياه خلف السد العالي، لأنه قد يسبب مشكلات.

وقال محمد نصر علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن سوء إدارة وتشغيل السد الإثيوبي، ما تسبب في أضرار جسيمة بالسودان وبعض التأثيرات داخل مصر.

وتابع وزير الري والموارد المائية الأسبق، أن ما حدث جاء نتيجة عدة عوامل متزامنة، أبرزها انتهاء موسم الفيضان، وهو ما يعني أن السدود والخزانات كانت قد استعدت بالفعل للموسم الجديد بتخزين كميات المياه المناسبة لاحتياجاتها.