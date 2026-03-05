بعد هدف وصناعة.. إمام عاشور يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمقاولون



أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار إمام عاشور كأفضل لاعب في مباراة الأهلي والمقاولون العرب، التي أقيمت مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء اختيار إمام عاشور بعد الأداء اللافت الذي قدمه خلال المباراة، حيث ساهم بشكل مباشر في فوز فريقه بنتيجة 3-1.

ونجح لاعب خط وسط الأهلي في صناعة الهدف الأول الذي سجله محمود حسن تريزيجيه، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني لفريقه خلال أحداث الشوط الثاني.

موقف الأهلي في جدول الدوري

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، متساويًا في عدد النقاط مع الزمالك المتصدر وبيراميدز صاحب المركز الثاني، ما يزيد من حدة المنافسة على صدارة البطولة خلال الجولات المقبلة.