لحماية المستهلكين.. القانون يفرض التزامات جديدة على الموردين قبل الشراء أون لاين

ألزم قانون حماية المستهلك الموردين بمجموعة من الالتزامات قبل إبرام التعاقد عن بُعد، وفي مقدمتها تزويد المستهلك بالمعلومات والبيانات بشكل واضح وصريح، بما يمكنه من اتخاذ قرار الشراء عن علم وبصيرة، ويضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية في التعاملات الإلكترونية.



نص القانون على أن يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التى تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتى:

بيانات المورد

بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى إن وجد، ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهنى المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أى معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.

2- بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التى قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.

3- ثمن المنتج وجميع المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.

4- مدة العرض.

5- الضمان الذى يقدمه المورد.

6- الخدمات التى يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.

7- مدة العرض الذى يتناول خدمات تقدم بشكل دورى.

8- تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.

9- أحكام الرجوع فى العقد، وخاصة المدة التى يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.

10- بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التى حددها هذا القانون.