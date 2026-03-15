دعاء للميت في ليلة القدر.. كلمات تجعله فى عليين مع الشهداء والصديقين

دعاء للميت في ليلة القدر يبحث الكثير عنه للدعاء لأحبائهم الذين فقدوهم، رغبة منهم فى اغتنام هذه الأيام المباركات العشر الأواخر من رمضان بالدعاء لهم ليجعلهم الله فى عليين وينزلهم منازل الشهداء والصالحين.. لذلك سنذكر لكم مجموعة من الأدعية التى يمكنكم الاستعانة بها.

دعاء للميت في ليلة القدر

اللهمّ اجعله فى عليين وأنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، وألحقنا به فى الصّالحين.

اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، وافسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلمًا، واغفر له فإنّه كان مؤمنًا، وأدخله الجنّة فإنّه كان بنبيّك مصدّقًا، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلًا.

اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين

اللهم إن كان فقيدنا محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، ونسألك يا ربّي أن تدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

دعاء ليلة القدر للميت

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واجعل قلوبهم على قلوب خيارهم، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في تركته في الغابرين، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده.

اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وذرية خيرًا من ذريته، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا رب آنس وحدته وآنسه في وحشته

يا رب آنسه في غربته

اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين

اللهم أنزله منازل الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا

يا رب في أول ليلة في قبره اجعله روضة من رياض الجنة

اللهم لا تجعل قبره فى أول ليلة حفرة من حفر النار

اللهم افسح له في قبره مد بصره

اللهم في أول ليلة في قبره افرش من فراش الجنة

اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر

دعاء للميت فى العشر الأواخر من رمضان

اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين اللهم اجبر كسر قلوب من فقدوا أحبابهم وارزقهم أجر الصابرين.

اللهم اجعل قبر كل من غادروا الحياة نورا وضياء.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم امين.

اللهم اجعل من فقدناهم في أطيب ثرى وأعز كنف وأرحم مأوى وأوسع روضة وأسعد حال يا رب العالمين.

اللهم عظم أجورنا حين نشتاق لمن فقدنا اللهم زدنا قوة وزدهم رحمة وغفرة واجعل ملتقانا في الفردوس الأعلى..

يا رب كلما اشتقنا له زدنا ثباتا واجعلنا من الصابرين، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى برد على قبره واملأه نورا من نورك.

اللهم اجعله بالنعيم المقيم الذي لا يزول اللهم أنسه في قبره واجعله في مساكن جنتك آمن مطمئن.

دعاء أول يوم للميت في قبره

اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك فقه عذاب النار واغفر وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم ادخله الجنة برحمتك ورضاك

يا رب اغفر لعبدك الميت الفقير له في أول ليلة في القبر وارفع درجته وافسح له قبره

اللهم أدخل عبدك الميت فلان ونذكر اسم المتوفي الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب

اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنًا، والشمس والقمر حسبانًا، اقضِ عنا الدين وأعذنا من الفقر، ومتعنا بسمعنا وبصرنا وقوتنا ما أحييتنا يا أرحم الراحمين.