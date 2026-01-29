قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

أحلى الأكلات.. طريقة عمل برياني التونة

البرياني
البرياني
ريهام قدري

يعتبر البرياني من  الأكلات العربية اللذيذة، ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل برياني التونة.
 

المكونات:
2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع 20 دقيقة
2 علبة تونة مصفّاة من الزيت
1 بصلة كبيرة مفرومة
2 فص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور
2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة
1 ثمرة طماطم مفرومة أو 2 ملعقة صلصة
1 ملعقة صغيرة بهارات برياني
½ ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
½ ملعقة صغيرة شطة (اختياري)
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
2½ كوب ماء أو مرق
حفنة كزبرة خضراء أو بقدونس مفروم
عصير نصف ليمونة
 

طريقة التحضير:


في حلة على النار سخّني الزيت، وقلّبي البصل حتيا يذبل ويدبل.


أضيفي الثوم والزنجبيل وقلّبي ثواني 
ضيفي الطماطم أو الصلصة وقلّبي حتي تتسبك.
 

أضيفي التونة وبهارات البرياني والكركم والكمون والكزبرة والشطة والملح والفلفل، وقلّبي جيدا .
ضيفي الأرز المصفّى وقلّبيه دقيقة مع الخليط.
 

أضيفي الماء أو المرق، غطّي الحلة واتركيه على نار متوسطة حتي  يستوي الأرز.


بعد الاستواء، رشي عصير الليمون والكزبرة الخضرا وقلّبي بهدوء.

