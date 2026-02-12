برلمانية: خفض أسعار الفائدة خطوة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد| خاص

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط التضخمية على المواطنين.

وأوضحت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن تخفيض سعر الإيداع إلى 19% وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، يعكس ثقة الحكومة في استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية دون المساس بأسس الاستقرار المالي.

وأشارت إلى أن هذا القرار سيخفف أعباء التمويل على المستثمرين ويشجعهم على التوسع في المشروعات الجديدة، ما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما سينعكس تدريجيًا على تراجع أسعار السلع والخدمات لصالح المستهلك.

وأضافت العسيلي أن القرار جاء في توقيت بالغ الأهمية مع مؤشرات تراجع التضخم، وتحسن أداء الجنيه المصري، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، مشددة على أن تخفيض أسعار الفائدة يساعد الحكومة على تقليل كلفة الاقتراض وخفض أعباء خدمة الدين، ما يتيح توجيه موارد أكبر نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة.

وأكدت النائبة على ضرورة مواصلة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، ودعم الإنتاج المحلي لمواجهة الاحتكار، لضمان شعور المواطن بانعكاسات القرار على مستوى الأسعار في حياته اليومية، مشيرة إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستتابع عن كثب مدى استجابة السوق لتخفيض أسعار الفائدة ومؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.