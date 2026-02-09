ستارمر في مأزق.. استقالات متتالية تهدد استقرار حكومة رئيس الوزراء البريطاني

أعلنت صحيفة الجارديان أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يواجه وضعاً سياسياً صعباً بعد استقالة عدد من أبرز مساعديه في مكتب رئاسة الوزراء، فقد قدم تيم ألين، مدير الاتصالات لرئيس الوزراء، استقالته بعد خمسة أشهر فقط من توليه المنصب، وذلك بعد يوم واحد من رحيل مورغان ماكسويني، رئيس ديوان ستارمر، ما زاد شعوراً بالاضطراب داخل فريقه الإداري في داونينج ستريت.



وأشار المسؤولون في حزب العمال إلى أن فقدان ماكسويني، الذي كان يُنظر إليه كخط الدفاع الأول لستارمر، يضع رئيس الوزراء أمام تحديات سياسية وانتخابية كبيرة، بما في ذلك انتخابات فرعية مقررة لاحقاً هذا الشهر، وانتقدت زعيمة حزب المحافظين، كامي بيدنوك، ستارمر في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، متهمة إياه بعدم الشفافية في التعامل مع قضية تعيين بيتر ماندلسون سفيراً في واشنطن، والتي أثارت غضب الرأي العام.



وأكد ألين في بيانه أنه يترك منصبه لإتاحة الفرصة لتشكيل فريق جديد، متمنياً التوفيق لرئيس الوزراء وفريقه، بينما يشير مراقبون إلى أن هذه الاستقالات تعكس ضعف الهيكل الإداري المحيط بستارمر وتزايد المطالبات باستقالته.



كما جاء رحيل ماكسويني بعد جدل واسع حول تعيين ماندلسون، الذي ارتبط اسمه بعلاقات مثيرة للجدل مع شخصية مدانة بالجرائم الجنسية، ما أدى إلى استنكار شعبي واسع وتزايد الانتقادات لرئيس الوزراء.



الآن، مع فقدان أبرز الشخصيات الأساسية في أقل من 24 ساعة، يبدو أن ستارمر أمام اختبار حقيقي لاستقرار حكومته وقدرته على مواجهة الضغوط السياسية المتصاعدة.