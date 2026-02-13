افتتاح 4 مساجد في بني سويف والواسطى وببا بتكلفة 13.7 مليون جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية ،في افتتاح 4 مساجد، بمراكز :بني سويف، الواسطى وببا، بتكلفة إجمالية 13.7 مليون جنيه.

وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله ، وبمناسبة شهر رمضان المُبارك



حيث افتتح محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف مسجد " الهداية " بقرية الدوية بعد " تطويره ورفع كفائته " على مساحة 230 م² ،بتكلفة 500 ألف جينهاً "جهود ذاتية"،وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب النائب محمد رجب، النائب يوسف شعبان، النائب أحمد شكري والشيخ طه عبد المنجد مفتش بالإدارة، الشيخ عيد عبد الفتاح مفتش المنطقة،الشيخ مصطفي محمد إمام وخطيب المسجد ، عطا مشهور رئيس قرية تزمنت الشرقية

وافتتح علي يوسف رئيس مركز ومدينة الواسطى"مسجد خالد بن الوليد" بعزبة أبو غزالة التابعة لقرية إطواب،بعد " إحلاله وتجديده"،بتكلفة 8 ملايين جنيها "جهود ذاتية"،وذلك في حضور: أشرف مليجي، شريف ياسين نائبي رئيس الوحدة المحلية، أحمد الديب رئيس قرية اطواب ، ومدير اداره اوقاف الوسطى

فيما افتتح العميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة ببا ،مسجد "التحرير" بفابريقة ببا "بعد إحلاله وتجديده " على مساحة 800 م² ،بتكلفة 5 ملايين جينهاً "جهود ذاتية"، وذلك بحضور النائب هشام سليم عضو مجلس النواب ، وليد كامل نائب رئيس المدينة ، ووكيل إدارة الأوقاف وبعض التنفيذيين

كما شهد اليوم الجمعة افتتاح مسجد "حمزة بن عبد المطلب" بالحي الثالث بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، وذلك بعد تطويره ورفع كفائته ، على مساحة 495مترا وبتكلفة 200 ألف جنيهاً " جهود ذاتية" ،حيث أقيمت الصلاة بالمسجد بعد افتتاحه وبحضور : الشيخ على دياب مدير أوقاف البندر ، يحيى رسلان رئيس مجلس قروي بياض العرب