الإفراج عن سفير بريطاني سابق بعد اعتقاله على خلفية قضية إبستين
الزمالك vs زد.. مواجهات نارية اليوم الثلاثاء بجميع الدوريات
إطلاق أكبر مظلة حماية اجتماعية بساحة الشعب لتوزيع 4 ملايين وجبة و3 ملايين كرتونة غذاء
أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق
سندي ومليش غيره بعد ربنا.. زينة تنعى شقيقها بكلمات مؤثرة
«باي من غير سلام» آخر ما كتبه شقيق زينة قبل رحيله.. هل تنبأ بوفاته؟
فرنسا تمنع السفير الأمريكي من مقابلة أعضاء حكومة ماكرون.. ما السبب؟
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24-2-2026
صدقة السر ظل يوم القيامة.. فسارع بالخيرات فى هذا الشهر الفضيل
أكبر سفينة حربية.. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تقترب من ميناء حيفا
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على محور 30 يونيو ببورسعيد
بعد غيابه عن دراما رمضان.. صلاح عبدالله: فوق لنفسك ياصاصا ماحدش دق على بابك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سامسونج تضيف Perplexity رسميًا إلى Galaxy AI ضمن نظام «وكلاء متعددين»

احمد الشريف

كشفت منصة The Verge أن سامسونج أعلنت عن إضافة مساعد Perplexity إلى منظومة Galaxy AI على هواتف جالاكسي، ليعمل جنبًا إلى جنب مع Bixby ومساعد جوجل Gemini ضمن ما تصفه الشركة بنظام «الذكاء متعدد الوكلاء» أو Multi‑agent Ecosystem.​

أوضحت المنصة أن مستخدمي سلسلة Galaxy S26 سيتمكنون من استدعاء Perplexity مباشرة عبر عبارة Hey Plex، ليصبح متاحًا كمساعد افتراضي كامل داخل النظام، وليس مجرد تطبيق منفصل للبحث بالذكاء الاصطناعي.​

وصول مباشر لبيانات الهاتف

أشارت The Verge إلى أن تكامل Perplexity في Galaxy AI لن يقتصر على الإجابة عن الأسئلة، بل سيحصل المساعد على صلاحيات للوصول إلى بيانات وتطبيقات أساسية في الهاتف، من بينها Samsung Notes وتطبيق الساعة Clock ومعرض الصور Gallery والتقويم Calendar وتطبيق التذكيرات Reminder، بالإضافة إلى عدد من تطبيقات الطرف الثالث التي لم تُسمِّها سامسونج بعد.​

أكدت المنصة أن هذا التكامل على مستوى النظام يسمح لـ Perplexity بالعمل كمساعد سياقي يفهم ما يراه المستخدم داخل التطبيقات المختلفة، بدل الاعتماد على أسئلة معزولة، ما يفتح الباب لسيناريوهات استخدام مثل تلخيص ملاحظات، أو اقتراح تذكيرات، أو التعامل مع صور وملفات مباشرة من داخل التطبيقات.​

سامسونج تراهن على حرية اختيار 

أوضحت The Verge أن سامسونج ترى أن المستخدمين أصبحوا يميلون لاستخدام أكثر من وكيل ذكاء اصطناعي واحد حسب نوع المهمة، وأن كثيرًا منهم يطوّر ارتباطًا خاصًا بمساعد معيّن، لذلك قررت الشركة فتح النظام لاختيار المساعد المفضّل بدل فرض وكيل واحد فقط على مستوى الهاتف.​

أشارت المنصة إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى تمييز هواتف جالاكسي عن منافسين مثل أبل وجوجل، عبر منح المستخدم إمكانية وضع Perplexity أو Gemini أو Bixby في قلب تجربة الاستخدام، مع استمرار سامسونج في تطوير Galaxy AI كمنصة تجمع بين هؤلاء الوكلاء بدل الاكتفاء بحل واحد مغلق.​

انتظار التفاصيل الكاملة 

أكد التقرير أن هذه الخطوة تأتي قبل أيام من حدث Galaxy Unpacked المقبل، المقرر عقده في 25 فبراير، حيث من المنتظر أن تكشف سامسونج عن تفاصيل أوسع حول مستقبل Galaxy AI، وكيفية عمل نظام الوكلاء المتعددين، وحدود صلاحيات Perplexity داخل النظام، إلى جانب الإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S26.​

أوضحت The Verge أن سامسونج تراهن على أن يصبح الذكاء الاصطناعي هو الطبقة الرئيسية للتفاعل مع الهاتف في السنوات المقبلة، وأن فتح الباب أمام أكثر من وكيل داخل Galaxy AI يمثل جزءًا أساسيًا من رؤيتها لهذا التحوّل في طريقة استخدام الهواتف الذكية.​

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

الأهلي

دروجبا: الأهلي محتاج للتعاقد مع مدافعين.. ولم نرى أي بصمات لكامويش

منتخب اليد

منتخب اليد يواجه ألمانيا وأيسلندا وديا استعدادا لبطولة العالم

شهاب الدين

فراقك صعب عليا .. شهاب الدين أحمد ينعى والده بكلمات مؤثرة

بالصور

تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

