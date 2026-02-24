سامسونج تضيف Perplexity رسميًا إلى Galaxy AI ضمن نظام «وكلاء متعددين»

كشفت منصة The Verge أن سامسونج أعلنت عن إضافة مساعد Perplexity إلى منظومة Galaxy AI على هواتف جالاكسي، ليعمل جنبًا إلى جنب مع Bixby ومساعد جوجل Gemini ضمن ما تصفه الشركة بنظام «الذكاء متعدد الوكلاء» أو Multi‑agent Ecosystem.​

أوضحت المنصة أن مستخدمي سلسلة Galaxy S26 سيتمكنون من استدعاء Perplexity مباشرة عبر عبارة Hey Plex، ليصبح متاحًا كمساعد افتراضي كامل داخل النظام، وليس مجرد تطبيق منفصل للبحث بالذكاء الاصطناعي.​

وصول مباشر لبيانات الهاتف

أشارت The Verge إلى أن تكامل Perplexity في Galaxy AI لن يقتصر على الإجابة عن الأسئلة، بل سيحصل المساعد على صلاحيات للوصول إلى بيانات وتطبيقات أساسية في الهاتف، من بينها Samsung Notes وتطبيق الساعة Clock ومعرض الصور Gallery والتقويم Calendar وتطبيق التذكيرات Reminder، بالإضافة إلى عدد من تطبيقات الطرف الثالث التي لم تُسمِّها سامسونج بعد.​

أكدت المنصة أن هذا التكامل على مستوى النظام يسمح لـ Perplexity بالعمل كمساعد سياقي يفهم ما يراه المستخدم داخل التطبيقات المختلفة، بدل الاعتماد على أسئلة معزولة، ما يفتح الباب لسيناريوهات استخدام مثل تلخيص ملاحظات، أو اقتراح تذكيرات، أو التعامل مع صور وملفات مباشرة من داخل التطبيقات.​

سامسونج تراهن على حرية اختيار

أوضحت The Verge أن سامسونج ترى أن المستخدمين أصبحوا يميلون لاستخدام أكثر من وكيل ذكاء اصطناعي واحد حسب نوع المهمة، وأن كثيرًا منهم يطوّر ارتباطًا خاصًا بمساعد معيّن، لذلك قررت الشركة فتح النظام لاختيار المساعد المفضّل بدل فرض وكيل واحد فقط على مستوى الهاتف.​

أشارت المنصة إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى تمييز هواتف جالاكسي عن منافسين مثل أبل وجوجل، عبر منح المستخدم إمكانية وضع Perplexity أو Gemini أو Bixby في قلب تجربة الاستخدام، مع استمرار سامسونج في تطوير Galaxy AI كمنصة تجمع بين هؤلاء الوكلاء بدل الاكتفاء بحل واحد مغلق.​

انتظار التفاصيل الكاملة

أكد التقرير أن هذه الخطوة تأتي قبل أيام من حدث Galaxy Unpacked المقبل، المقرر عقده في 25 فبراير، حيث من المنتظر أن تكشف سامسونج عن تفاصيل أوسع حول مستقبل Galaxy AI، وكيفية عمل نظام الوكلاء المتعددين، وحدود صلاحيات Perplexity داخل النظام، إلى جانب الإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S26.​

أوضحت The Verge أن سامسونج تراهن على أن يصبح الذكاء الاصطناعي هو الطبقة الرئيسية للتفاعل مع الهاتف في السنوات المقبلة، وأن فتح الباب أمام أكثر من وكيل داخل Galaxy AI يمثل جزءًا أساسيًا من رؤيتها لهذا التحوّل في طريقة استخدام الهواتف الذكية.​