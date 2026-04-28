الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

كانونيكال تعلن ثورة الذكاء الاصطناعي في نظام Ubuntu

احمد الشريف

أعلنت شركة "كانونيكال" (Canonical)، المطورة لنظام التشغيل الشهير "أوبونتو" (Ubuntu)، عن خطة طموحة لدمج ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أصلي داخل بيئة النظام. 

وتأتي هذه الخطوة لتمثل تحولاً تاريخياً في عالم الأنظمة مفتوحة المصدر، حيث تسعى الشركة البريطانية لمنافسة عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وأبل عبر تقديم تجربة ذكاء اصطناعي متكاملة تمنح مستخدمي "لينكس" أدوات ذكية لإدارة المهام، والبرمجة، وتحليل البيانات بذكاء يتفوق على الأساليب التقليدية.

ذكاء اصطناعي محلي

تعتمد الرؤية الجديدة لـ "أوبونتو" على توفير ميزات الذكاء الاصطناعي محلياً على جهاز المستخدم (On-device AI). ولتبسيط هذا المفهوم التقني، يعني ذلك أن النظام لن يحتاج دائماً للاتصال بخوادم بعيدة عبر الإنترنت لتنفيذ الأوامر الذكية، بل سيستخدم قوة المعالج الرسومي (GPU) الخاص بجهازك للقيام بالعمليات الحسابية المعقدة. 

تضمن هذه الطريقة سرعة فائقة في الاستجابة وتحافظ على خصوصية بيانات المستخدم المصري، حيث تظل المعلومات الحساسة حبيسة الجهاز ولا يتم مشاركتها مع أي جهات خارجية.

أدوات المطورين الذكية

طورت "كانونيكال" مجموعة من الأدوات التي تستهدف المبرمجين والمطورين، والذين يمثلون القاعدة الأكبر لمستخدمي نظام "لينكس". النظام الجديد سيتضمن مساعداً برمجياً ذكياً يساعد في كتابة الأكواد وتصحيح الأخطاء بشكل لحظي. 

ولشرح ذلك بكلمات بسيطة، يعمل المساعد مثل "مصحح لغوي" فائق التطور، لكنه مخصص للغات البرمجة؛ حيث يتوقع السطر القادم الذي ينوي المبرمج كتابته ويقترح تحسينات تزيد من كفاءة البرنامج وتقلل من احتمالية وجود ثغرات أمنية.

واجهة استخدام استباقية

تخطط الشركة لتحديث واجهة المستخدم لتصبح أكثر تفاعلاً واستباقية من خلال دمج نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) في قلب النظام. ولتقريب المعنى، سيتوقف نظام "أوبونتو" عن كونه مجرد نوافذ وأيقونات صامتة، ليصبح قادراً على فهم الأوامر الصوتية والنصية المعقدة؛ فبدلاً من البحث يدوياً عن ملف معين، يمكنك أن تطلب من النظام "تلخيص أحدث التقارير الموجودة في مجلد العمل"، ليقوم الذكاء الاصطناعي بقراءة الملفات واستخراج أهم النقاط منها وتقديمها لك في ثوانٍ معدودة.

تحدي الخصوصية والأمان

يمثل "أوبونتو" دائماً الملاذ الآمن للباحثين عن الخصوصية، ولذلك حرصت "كانونيكال" على أن يكون دمج الذكاء الاصطناعي اختيارياً بالكامل وغير متطفل. كما أعلنت الشركة عن تعاونها مع مطوري العتاد مثل "إنفيديا" و"إنتل" لضمان توافق النظام مع أحدث شرائح المعالجة العصبية (NPUs). 

يهدف هذا التعاون التقني إلى جعل "لينكس" البيئة الأنسب لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، بعيداً عن القيود التي تفرضها الأنظمة التجارية المغلقة، مما يفتح آفاقاً جديدة للإبداع التكنولوجي.

موعد الصدور والتوفر

من المقرر أن تبدأ الميزات الجديدة في الظهور تدريجياً ضمن النسخ التجريبية القادمة، على أن يتم طرحها بشكل مستقر في التحديثات الكبرى لنظام "أوبونتو" خلال عام 2026. 

ويسعى هذا التحرك الاستراتيجي إلى سد الفجوة بين عالم "لينكس" وبقية الأنظمة التي بدأت بالفعل في تبني ميزات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن المستقبل لن يكون حكراً على الشركات الكبرى فقط، بل سيظل للمجتمع التقني المفتوح كلمته القوية في صياغة ملامح العصر الرقمي الجديد بذكاء وحرية.

مشغولات ذهبية

مصطفي مدبولي

الزوجين

عيد الأضحى

أرشيفية

سعر الذهب في مصر

جنيهات ذهب

خلال الحملة

أمين "الاتحاد العربي للتأمين"

مركز خدمه عملاء الزيتون

بالصور

فيديو

أحمد عاطف آدم

محمد ماهر

إبراهيم شعبان

عبد السلام فاروق

نجاة عبد الرحمن

