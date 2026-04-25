ديب سيك تطلق V4 الجديدة .. نموذج ذكاء اصطناعي عملاق يضرب سوق التكنولوجيا

شركة ديب سيك الصينية أطلقت يوم 24 إبريل 2026 نسخة معاينة من نموذجها الجديد والمميز DeepSeek-V4، وهو يأتي بنسختين رئيسيتين، DeepSeek-V4-Pro بـ 1.6 تريليون معامل إجمالي و 49 مليار معامل نشط، و DeepSeek-V4-Flash بـ 284 مليار معامل إجمالي و 13 مليار معامل نشط.

يعود هذا الإطلاق لشركة حقيقية من الصين تراهن على أن الذكاء الاصطناعي القوي لا يحتاج لميزانيات خيالية مثل ما تنفقه أمريكا.

حكاية تذكرنا بـ R1 الثورية

قبل أكثر من عام، أطلقت ديب سيك نموذجها R1 الذي هز السوق العالمية وأثار ذهول المستثمرين في وول ستريت، لأنها بنت ذلك النموذج بـ 6 ملايين دولار فقط وفي غضون شهرين، مستخدمة رقائق أضعف من تلك التي تستخدمها شركات أمريكية عملاقة.

الآن تأتي ديب سيك بـ V4 وهي تقول شيئاً شبيهاً: لا تحتاجون لإنفاق مليارات الدولارات للحصول على نموذج قوي جداً.

الحجم الضخم.. لكن مع كفاءة مجنونة

الأرقام قد تبدو مخيفة، لكن الشيء المهم حقاً هو كيف تعمل هذه النماذج. ديب سيك صنعت نموذجها الجديد بطريقة ذكية جداً بدلاً من استخدام كل المعاملات البالغة 1.6 تريليون بالكامل، يستخدم النموذج فقط 49 مليار معامل في كل مرة حسب الحاجة، وهذا يجعله سريعاً وأرخص بكثير.

تخيل أن لديك مكتبة ضخمة، لكنك لا تحتاج لتحمل كل الكتب في يديك في الوقت ذاته، بل فقط الكتب التي تحتاجها الآن.

سياق طويل جداً بدون الألم المعتاد

كلا النموذجين يدعمان نافذة سياق بـ مليون توكن، أي أن بإمكانك إدخال محادثة طويلة جداً وملفات ضخمة دون القلق بأن النموذج سينسى أو يفقد المسار.

لكن هنا يأتي الجزء الذي يجعل ديب سيك مختلفة النموذج يعالج هذا السياق الضخم بـ 27 في المئة فقط من الطاقة الحسابية التي استخدمتها الإصدارات السابقة. يعني بالبساطة، أسرع وأرخص في نفس الوقت.

نموذجان لحاجات مختلفة

النموذج الأول، V4-Pro، هو النسخة الحقيقية المتقدمة. V4-Pro لديه قدرات استدلال عالية جداً خاصة في مسائل الرياضيات والبرمجة والعلوم، وهو يتنافس مع أفضل النماذج المغلقة العالمية من أمريكا.

لكن إذا كنت تحتاج سرعة أكثر وتكاليف أقل، فهناك V4-Flash. V4-Flash أصغر بكثير لكنه يقترب من قدرات Pro على المهام البسيطة، وعلى مهام الوكلاء الاصطناعيين البسيطة يعطي نتائج متقاربة جداً.

الشيء الأكثر أهمية

هنا يأتي الجزء الذي يغير اللعبة. ديب سيك نشرت أوزان النموذج بشكل كامل على منصة Hugging Face، مما يعني أنك بإمكانك تحميل النموذج وتشغيله على حاسوبك الخاص دون الاعتماد على خوادم ديب سيك.

يفتح هذا أبواباً لا حدود لها يمكنك من خلالها تعديل النموذج حسب احتياجات شركتك، يمكنك إبقاء بيانات عملائك محلية، ولا أحد يراقبك أو يتحكم فيك.

كيفية الوصول إلى V4؟

إذا كنت لا تريد تحميل النموذج على جهازك وتشغيله بنفسك، فلديك خيارات أخرى. ديب سيك أطلقت API رسمي يمكنك استخدامه عبر موقعهم الإلكتروني، والـ API يعمل مع صيغ معروفة مثل OpenAI ChatCompletions و Anthropic API.

يعني إذا كنت معتاد على استخدام ChatGPT أو Claude، يمكنك تغيير نموذج واحد فقط والبدء باستخدام V4.

حرب الأسعار بدأت فعلاً

شركة Counterpoint Research قالت أن V4 قادمة بتكاليف استدلال أقل بكثير من النماذج السابقة، مما جعل خبير الذكاء الاصطناعي Wei Sun يقول أن V4 قد تقدم "قدرات وكيل ممتازة بتكلفة أقل بشكل كبير".

يعني هذا أن الشركات التي كانت تستخدم نماذج غالية من OpenAI و Google قد تفكر الآن في الانتقال إلى ديب سيك وتوفير ملايين الدولارات.

اختبار في الحياة الحقيقية.. لا في المختبرات

ديب سيك تعتبر V4 نسخة معاينة وليست الإصدار النهائي الكامل، وهي تستخدم هذه الفترة لتجميع ملاحظات المستخدمين الحقيقيين قبل أن تطلق الإصدار النهائي.

بمعنى آخر، ديب سيك تريد أن تتأكد أن كل شيء يعمل بشكل صحيح في العالم الحقيقي قبل أن تعلن النسخة النهائية.

الوكلاء الذكيين يحبون هذا

شيء مثير للاهتمام: ديب سيك قالت أن V4 تم تحسينها بشكل خاص للعمل مع أدوات وكلاء ذكيين مشهورة مثل Claude Code من Anthropic و OpenClaw.

يعني إذا كنت تستخدم أداة ذكية لكتابة الأكواد أو تنجز مهام معقدة، V4 سوف تعمل بشكل أفضل.

قوة رياضية مجنونة

في اختبارات الرياضيات الرسمية من مسائل Putnam المعروفة عالمياً، V4-Pro وصلت لـ 120 من 120 درجة في نسخة 2025 من الاختبار، وهو إنجاز مذهل يضعها في نفس مستوى أفضل النماذج العالمية.

يعني هذا أن V4 ليست فقط نموذج جيد بسعر رخيص، بل هي نموذج حقاً قوي في حل المشاكل المعقدة.

الطريق الذي تسلكه الصين الآن

Huawei، شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، أعلنت أن مجموعاتها الحاسوبية الجديدة بمعالجات Ascend يمكنها دعم V4.

يشير هذا إلى شيء أكبر وهو ان الصين تحاول بناء نظامها الكامل للذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على تقنيات أمريكية، خاصة مع تشديد الولايات المتحدة على حظر البيع لها.

التأثير الأكبر على السوق

محلل في Morningstar قال أن V4 غالباً لن تحدث نفس الضجة التي أحدثتها R1 في السوق، لأن المستثمرين تقبلوا بالفعل حقيقة أن الذكاء الاصطناعي الصيني قوي ورخيص.

لكن ما الذي مهم حقاً؟ هو أن V4 تضع ديب سيك في منافسة مباشرة مع شركات صينية أخرى مثل Alibaba و ByteDance، وهذا يعني أن سوق الذكاء الاصطناعي الصينية بدأت تسخن حقاً.

نموذج يعيد تعريف الممكن

ما تفعله ديب سيك بـ V4 هو تحد مباشر لفكرة أن الذكاء الاصطناعي القوي يجب أن يكون غالياً جداً. بـ نموذج مفتوح المصدر، API رخيص، وقدرات تنافس أفضل النماذج العالمية، ديب سيك تقول شيئاً واضحاً للعالم: "الأرخص لا يعني الأضعف".

والأهم، بكونها مفتوحة المصدر، أي شخص يمكنه استخدامها حسب احتياجاته دون التقيد بقيود الشركات الأمريكية الكبرى.