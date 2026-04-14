السعودية تحسم موقفها | مجلس الوزراء يندد بالهجمات الإيرانية .. ويشيد بقدرات الدفاع
طفرة دولارية في مصر | تحويلات قياسية وانتعاش السياحة وعودة الأموال الساخنة تعيد رسم خريطة الاقتصاد .. خبير يوضح
الوزير : النقل تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير شبكة الطرق في سيناء
فى ختام التعاملات | قفزة عالمية بـ100 دولار .. لماذا تراجع الذهب في مصر 5 جنيهات؟
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي قادر على التعافي بشرط وقف حرب الشرق الأوسط سريعا
كنكة بن تفوّقني مفوقتش | هانى محروس يحقق قفزة عالمية بـ سطلانة
موسم صفري .. محمد صلاح يودّع دوري أبطال أوروبا في ليلة سقوط ليفربول
7 طرق رسمية لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد .. ووسائل الدفع
"حماقة أمريكية".. وزيرة الخزانة البريطانية تهاجم استراتيجية ترامب في حرب إيران
الحرارة تلامس الـ40 .. موجة شديدة الحرارة تبدأ غدًا والأرصاد تحذر
مش ملزمة تفرش.. عالم بالأزهر: المرأة غير مطالبة بأي أعباء مالية لتجهيز بيت الزوجية
ڤرناس حفظي الصحفية بـ صدى البلد تحاضر لطلاب اللغة العبرية بـ آداب عين شمس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ثورة ذكاء اصطناعي في عالم الرياضيات تبدأ فعلًا

ذكاء اصطناعي
احمد الشريف

أحدثت تقنيات الذكاء الاصطناعي طفرة غير مسبوقة في عالم الرياضيات البحتة، محطمةً بذلك عقوداً من الجمود في حل المعضلات المعقدة التي عجز عنها العقل البشري بمفرده. 

وكشفت تقارير علمية حديثة أن النماذج الذكية لم تعد مجرد أدوات للحساب السريع، بل تحولت إلى "شريك مفكر" يساعد العلماء في استنباط نظريات جديدة واكتشاف أنماط مخفية في الأرقام، مما يبشر بعصر جديد قد يغير وجه العلوم والتكنولوجيا كما نعرفها اليوم.

هدم المستحيل

كشفت التجارب الأخيرة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي، وخاصة تلك التي تعتمد على "التعلم العميق" (Deep Learning)، نجحت في حل مسائل رياضية ظلت عالقة لسنوات. 

والتعلم العميق ببساطة هو قدرة الآلة على محاكاة طريقة عمل المخ البشري في الربط بين المعلومات الضخمة واستنتاج الحلول. 

فبدلاً من اعتماد الرياضيين على الورقة والقلم والحدس الشخصي فقط، بات بإمكانهم تغذية هذه الأنظمة ببيانات هائلة لتقوم هي بفرزها وتحديد الاحتمالات المنطقية في أجزاء من الثانية، وهو ما يختصر سنوات من البحث في أيام معدودة.

فلسفة التفكير

طرحت هذه الثورة تساؤلاً جوهرياً حول طبيعة "البرهان الرياضي"؛ فهل نثق في نتيجة وصل إليها الذكاء الاصطناعي دون أن نفهم تماماً "كيف" وصل إليها؟ وهنا تكمن الأزمة التقنية الحالية، حيث تعمل الشركات الكبرى مثل "جوجل ديب مايند" على تطوير ما يسمى بالذكاء الاصطناعي "القابل للتفسير". 

هذا المصطلح يعني ببساطة جعل خطوات تفكير الآلة واضحة للبشر، لضمان أن النتائج الرياضية ليست مجرد "صدفة رقمية" بل حقائق مبنية على أسس منطقية يمكن مراجعتها وتدريسها في الجامعات.

تحول الأدوات

أعلنت المؤسسات الأكاديمية عن توجه جديد لإدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي كجزء أصيل من تخصص الرياضيات. في الماضي، كان الرياضي العظيم هو من يمتلك قدرة هائلة على التجريد الذهني، أما الآن، فأصبح الرياضي المتميز هو من يجيد تطويع "الخوارزميات" (وهي مجموعة من الأوامر المتسلسلة التي تتبعها الآلة لحل مشكلة ما) لاكتشاف مجالات جديدة في الهندسة والجبر. 

لا يعني هذا التحول استبدال البشر، بل يعني منحهم "تليسكوباً رقمياً" لرؤية آفاق رياضية كانت بعيدة عن متناول الخيال.

آفاق مستقبلية

حذرت بعض الأصوات من الاعتماد المفرط على الآلة، مشيرة إلى أن الإبداع البشري يظل هو المحرك الأول للابتكار. ومع ذلك، تؤكد الوقائع أن التزاوج بين الذكاء البشري والقدرة الحسابية الفائقة للآلة سيفتح الأبواب أمام تطبيقات مذهلة في مجالات التشفير، تأمين البيانات، وحتى في الفيزياء الكمية. 

إننا لا نشهد مجرد تحديث تقني، بل نشهد إعادة صياغة لواحدة من أقدم وأرصن العلوم في التاريخ، حيث أصبحت الأرقام تتحدث لغة الذكاء الاصطناعي بطلاقة لم نعهدها من قبل.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

بنيامين نتنياهو

لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي

الدولار

رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر

الأهلي

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.. ماذا حدث؟

نشأت الديهي

نشأت الديهي : الصين لن تدخل مواجهة عسكرية .. والطاقة المحرك الأساسي للصراعات العالمية

السعودية

مجلس الوزراء السعودي يدين الاعتداءات السافرة على المملكة ودول الخليج

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عراقجي: طهران استجابت لمساعي وقف إطلاق النار

بالصور

طريقة عمل فطيرة الجلاش في الطاسة.. وصفة سريعة ومقرمشة

طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة
طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة
طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة

3 تأثيرات خطيرة لارتفاع ضغط الدم .. وطرق فعالة لخفضه بدون أدوية

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟

مخاطر لن تتوقعها عند إستهلاك مشروبات الطاقة.. خبراء يكشفون الحقيقة الصادمة

مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

فيديو

فرح سلمى عبدالعزيز

العريس بكى أول مشافها .. كواليس حفل البلوجر سلمى عبدالعظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد