الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نيابةً عنهم.. جوجل تطوّر وكلاء ذكاءٍ اصطناعي لتنفيذ مهام المستخدمين

لمياء الياسين

بحسب وثيقة داخلية، تعمل جوجل على تطوير وكيل ذكاء اصطناعي يحمل الاسم الرمزي "ريمي".
يوصف ريمي بأنه "وكيل شخصي يعمل على مدار الساعة" ويمكنه اتخاذ إجراءات نيابة عن المستخدم.

طموحات جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي

ما هي طموحات جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي؟
 

وفقا لموقع Business Insider تعمل جوجل على بناء "وكيل شخصي" جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي لجهاز Gemini، والذي يمكنه اتخاذ إجراءات نيابة عن المستخدم.
يقوم موظفو الشركة باختبار وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد، المسمى داخليًا "ريمي"، والذي يعمل في نسخة مخصصة للموظفين فقط من تطبيق جوجل جيميني ويمكن دمجه مع مجموعة من خدمات جوجل الأخرى

على الجانب الآخر يعد ريمي هو وكيلك الشخصي المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للعمل والدراسة والحياة اليومية، وهو مدعوم بتقنية جيميني،ليصبح مساعدًا حقيقيًا يمكنه اتخاذ الإجراءات نيابةً عنك - وليس مجرد الإجابة على الأسئلة أو إنشاء المحتوى."

وكلاء أكثر كفاءة وموثوقية

تُعدّ الوكلاء محورًا رئيسيًا لمختبرات الذكاء الاصطناعي حاليًا. فمع تحسّن النماذج الأساسية، أصبحت هذه الوكلاء أكثر كفاءة وموثوقية في تشغيل الأدوات ذاتية التشغيل. لا تملك جوجل حتى الآن منتجًا متاحًا على نطاق واسع لوكيل ذكاء اصطناعي ذاتي التشغيل بالكامل ورغم ذلك فقد بدأت بطرح "وضع الوكيل" وميزات أخرى ذات صلة تُتيح تنفيذ مهام متعددة الخطوات، ويختلف الوصول إليها باختلاف مستوى الاشتراك والمنطقة.

يبدو برنامج ريمي من جوجل أكثر تطورًا من تلك الأدوات. وهو يشبه إلى حد ما برنامج أوبن كلو ، وهو وكيل ذكاء اصطناعي حقق شهرة واسعة في وقت سابق من هذا العام، ويستطيع أداء مهام مثل الرد على الرسائل أو إجراء البحوث نيابةً عن المستخدمين. 
لم يتسنَّ معرفة ما إذا كان هناك جدول زمني لإطلاق ريمي للجمهور. مع ذلك، يصف المستند ريمي بأنه مشروع تجريبي داخلي، وهي ممارسة شائعة في شركات التكنولوجيا حيث يختبر الموظفون المنتجات قبل طرحها للمستخدمين.

