تكنولوجيا وسيارات

بأداء فائق للذكاء الاصطناعي.. "NVIDIA Shield" يتربع على عرش أفضل أجهزة البث في العالم

احمد الشريف

تصدر جهاز "NVIDIA Shield TV Pro" قائمة الترشيحات كأفضل جهاز بث منزلي وفقاً لأحدث تقارير مؤسسة "Consumer Reports" العالمية، متفوقاً على منافسيه من العمالقة مثل أبل و جوجل وأمازون، بفضل قدراته التقنية الفائقة التي تمزج بين البث بدقة 4K و الذكاء الاصطناعي المتطور.

ثورة في ترقية جودة الصورة

يستهدف جهاز إنفيديا شيلد تقديم تجربة بصرية غير مسبوقة عبر ميزة "AI Upscaling" الفريدة، والتي تعمل على ترقية جودة المحتوى من الدقة العادية أو HD إلى دقة 4K الحقيقية في الوقت الفعلي. 

وتعتمد هذه التقنية على معالجة ذكية للصور تجعل المشاهد أكثر وضوحاً وتفصيلاً، مما يمنح الأفلام القديمة والبرامج التلفزيونية مظهراً عصرياً يتناسب مع الشاشات العملاقة الحديثة.

منصة متكاملة للألعاب والترفيه

يعتمد الجهاز على معالج "Tegra X1+" القوي، الذي لا يوفر سرعة فائقة في التنقل بين التطبيقات فحسب، بل يحول الجهاز إلى منصة ألعاب سحابية متكاملة عبر خدمة "GeForce NOW". 

وتتيح هذه القوة العتادية للمستخدمين تشغيل ألعاب الكمبيوتر الضخمة مباشرة على أجهزة التلفزيون بجودة سينمائية، مما يجعله الخيار الأول للعائلات التي تبحث عن جهاز ترفيهي شامل يتجاوز مجرد مشاهدة المسلسلات.

دعم تقني وتكامل مع الأنظمة الذكية

يدعم NVIDIA Shield أحدث تقنيات الصوت والصورة العالمية مثل "Dolby Vision" و"Dolby Atmos"، لضمان تجربة محيطية تحاكي قاعات السينما. وبفضل عمله بنظام "Android TV"، يوفر الجهاز تكاملاً كاملاً مع مساعد جوجل الصوتي (Google Assistant) والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، مع ميزة البحث الصوتي التي تجعل العثور على المحتوى أسرع وأسهل من الطرق التقليدية.

يؤكد تقييم "Consumer Reports" أن الاستثمار في جهاز بث قوي مثل "NVIDIA Shield" يظل الخيار الأذكى للمستخدمين في 2026، فعلى الرغم من وجود بدائل أرخص، إلا أن الاستدامة في الأداء وقوة المعالجة تجعل منه "ملك" أجهزة الترفيه المنزلي بلا منازع.

الطالبة ملك
