ترامب: لم أشعر بالخوف أثناء إطلاق النار بحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والبركة
ترامب عن محاولة الاغتيال: لم أستدر بسرعة أردت فهم ما يحدث
اتهامات حادة للديمقراطيين.. ترامب يكشف تفاصيل صادمة عن هجوم حفل مراسلي البيت الأبيض
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية 27 أبريل 2026 كاملة
بصورة ورسالة خاصة.. البيت الأبيض يحتفي بعيد ميلاد ميلانيا ترامب
سعر أوقية الذهب في الكويت اليوم
لعشاق الـ سوبر كارز.. المواصفات الكاملة لسيارة فيراري 296 GTS
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين
استئناف المتهم على حبسه في سرقة 1100 تابلت من التعليم.. اليوم
الرياضة: ملف المراهنات في غاية الخطورة.. ورصدنا تفاصيل شديدة التعقيد
الصحة اللبنانية: 14 شهيدا و37 مصابا في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد
تكنولوجيا وسيارات

جوجل تعيد تصميم تطبيق Wallet ليصبح أسرع وأكثر تنظيمًا للمستخدم

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أطلقت جوجل حزمة تغييرات واسعة على تطبيق Google Wallet على أندرويد، في تحديث جديد يعيد تصميم الواجهة الرئيسية للتطبيق ويقدّم أدوات بحث وتحكم أفضل في البطاقات والتذاكر، ليجعل تجربة الدفع وحفظ الكروت الرقمية أكثر سهولة وتنظيمًا للحياة اليومية. 

وجاء هذا التحديث كجزء من تحديثات نظام جوجل لشهر أبريل 2026، حيث بدأت الواجهة الجديدة في الظهور تدريجيًا على هواتف المستخدمين حول العالم، بشرط تحديث التطبيق إلى آخر إصدار من Google Wallet وخدمات Google Play. 

خلف الفكرة الأساسية التصميم الجديد هي أن التطبيق لم يعد مجرد «درج طويل من الكروت»، بل شاشة ذكية تضع أهم ما تحتاجه في المقدمة، وتترك لك حرية إخفاء ما لا تستخدمه إلا نادرًا، مع إضافة شريط بحث قوي يسمح لك بالوصول لأي بطاقة أو معاملة خلال ثوانٍ بدل البحث اليدوي.

واجهة جديدة وتنظيم مختلف للبطاقات

ركّزت جوجل في هذا التحديث على إعادة ترتيب الصفحة الرئيسية للتطبيق؛ حيث ظلّت منطقة عرض بطاقات الدفع (بطاقات الائتمان والخصم) في أعلى الشاشة كما هي، بينما تغيّر كل شيء تقريبًا في الجزء الموجود أسفلها. 

بدلًا من قائمة طويلة من البطاقات والتذاكر تمتد بطول الشاشة، أصبح Wallet يعرض «شبكة» من البطاقات، تظهر فيها كل بطاقة أو تذكرة في مربع واضح، مع خلفية ملوّنة أو مخصصة حسب نوعها، وتظهر الآن بطاقتان في كل صف، ما يسهل على العين تمييز كل نوع والوصول إليه بسرعة دون تمرير interminable. 

هذا الأسلوب لا يمنح التطبيق شكلًا أجمل فقط، بل يساعد أيضًا في إبراز أهم البطاقات التي تحتاجها دوريًا – مثل بطاقة المواصلات أو بطاقة النادي أو كروت الولاء – بدل أن تضيع وسط عشرات البطاقات الأخرى الأقل استخدامًا.

إلى جانب ذلك، أضافت جوجل إمكانية التحكم في ما يظهر على الصفحة الرئيسية؛ فبدل أن يعرض التطبيق كل البطاقات التي خزّنتها طوال السنوات الماضية، يمكنك الآن اختيار «تمييز» (Star) البطاقات الأهم لتظهر في الواجهة، وإخفاء الباقي في الخلفية حتى لا تسبب فوضى بصرية، كما أوضح تقرير Android Authority في تجربته للتصميم الجديد. 

بهذه الطريقة، يصبح Wallet أقرب إلى محفظة حقيقية تختار فيها ما تضعه في الجيب الأمامي وما تتركه في الخلف، بدل أن يفتح أمامك كل شيء دفعة واحدة.

زر إضافة جديد وواجهة بحث متقدمة

من التغييرات اللافتة أيضًا ما فعلته جوجل بزر الإضافة في أسفل الشاشة؛ فبدل زر «+» العائم القديم في الركن، أصبح هناك زر مركزي مقسوم إلى جزأين: جزء يحمل علامة «+» يأخذك مباشرة إلى شاشة «إضافة إلى Wallet» كما في السابق، لإضافة بطاقات جديدة أو تذاكر أو كروت هدايا، وجزء آخر يحمل عبارة «View more» يفتح صفحة جديدة مخصصة للبحث وإدارة المحتوى. 

تعتبر هذه الصفحة الجديدة قلب التغيير في التطبيق؛ فهي تضم خانة «Search your Wallet» التي تسمح لك لأول مرة بالبحث عن البطاقات والمعاملات بالاسم أو النوع، إلى جانب أقسام منفصلة للمعاملات (Transactions) والبطاقات/التذاكر (Passes) مع عرض أحدث العناصر في كل قسم.

هذا يعني أنك إذا كنت تبحث عن معاملة دفع قديمة، أو بطاقة ولاء معينة بين عشرات البطاقات، لن تحتاج إلى التمرير يدويًا؛ يكفي أن تكتب اسم المتجر أو نوع البطاقة لتظهر أمامك فورًا، وهي ميزة وصفها أكثر من موقع بأنها أخيرًا تحل واحدة من أكثر الشكاوى شيوعًا من مستخدمي Wallet. 

من نفس الصفحة يمكنك أيضًا الضغط على «Manage passes on home» لتحديد ما يظهر على الواجهة الرئيسية، عبر وضع نجمة على البطاقات الأهم أو إزالة البطاقات التي لا تريد رؤيتها هناك بشكل دائم.

إعدادات خصوصية أدق لكل بطاقة

لم تقتصر التغييرات على الشكل والتنظيم فحسب؛ فوفقًا لملاحظات تحديث أنظمة جوجل لشهر أبريل، حصل Wallet كذلك على إعدادات خصوصية جديدة لكل بطاقة أو تذكرة على حدة، تمكّنك من التحكم في كيفية عمل «التمرير التلقائي» للمعلومات بين Wallet وخدمات أخرى مثل الإكمال التلقائي (Autofill) داخل أندرويد. 

بمعنى آخر، يمكنك مثلاً أن تسمح لنظام أندرويد باستخدام بطاقة الدفع الخاصة بك في الإكمال التلقائي داخل المتصفح أو التطبيقات، لكنك تمنع استخدام بطاقة عضوية أو بطاقة حساسة أخرى في السياقات نفسها، ما يمنحك تحكمًا أكثر دقة في مكان ظهور بياناتك وكيفية استخدامها. 

تأتي هذه الإضافة في سياق أوسع من تركيز جوجل على طمأنة المستخدمين حول خصوصية بياناتهم المالية، خصوصًا مع توسع استخدام Wallet في التذاكر، الهويات الرقمية وبعض المستندات الرسمية في بعض البلدان.

كما تتقاطع هذه الخطوة مع ميزات أطلقتها الشركة سابقًا مثل الإشعارات التي تظهر على شاشة القفل عندما تقترب من مكان تحتاج فيه بطاقة معينة – كالبوابة في المطار أو محطة المترو – حيث تحرص جوجل الآن على أن تظل هذه التجربة «ذكية» ومنسّقة مع تفضيلات المستخدم، دون أن تتحول إلى مصدر قلق بشأن أين تظهر بطاقاته ومتى.

متى يصل التحديث وما الذي يعنيه للمستخدم؟

بحسب تقارير 9to5Google وYahoo Tech، بدأ التصميم الجديد في الظهور بالفعل على عدد من الأجهزة، لكنه ما يزال في مرحلة إطلاق تدريجي، ما يعني أن بعض المستخدمين قد لا يلاحظون التغيير فورًا حتى يقوموا بتحديث تطبيق Google Wallet إلى الإصدار الأخير والتأكد من تحديث خدمات Google Play إلى النسخة المحدّثة نفسها. 

بعد التحديث، سيجد المستخدم نفسه أمام واجهة مألوفة في أعلاها (بطاقات الدفع كما هي)، لكنها مختلفة في أسفلها، مع شبكة كروت أوضح وزر مركزي جديد للبحث والإضافة، ما قد يتطلب بضعة أيام من التعود قبل أن يشعر بأن العمل أصبح أسرع وأكثر طبيعية.

في المحصلة، لا يغيّر هذا التحديث من فكرة Wallet كـ«محفظة رقمية» تحفظ بطاقاتك وتذاكرك وتسهّل الدفع عبر الهاتف، لكنه يعيد ترتيب هذه المحفظة ويضيف لها عقلًا أكثر ذكاءً في التنظيم والبحث، مع طبقة إضافية من الخصوصية لكل بطاقة. 

مع استمرار توسع استخدام الدفع الإلكتروني والتذاكر الرقمية في حياتنا اليومية – من الحافلات والمواصلات إلى الحفلات والمطاعم – تبدو هذه الخطوات بمثابة ترقية ضرورية لتطبيق يريد أن يبقى في جيبك كأداة أساسية، لا كخدمة ثانوية تلجأ إليها فقط وقت الحاجة.

إجازة عيد العمال

72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

مصادر: الحكومة تعلن إنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم

ارشيفية

فتاة تستقطب الشباب و3 منظمين و23مشاركا.. تفاصيل الحفل الفاضح بفيلا أكتوبر

مواعيد غلق المحلات

الحكومة تتراجع عن قرار الغلق المبكر.. مواعيد جديدة للمحال والمطاعم

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

مجلس الوزراء

رسمياً.. إلغاء قرارات الغلق المبكر والعودة للنظام الطبيعي والتطبيق 28 إبريل

سعر الذهب

عيار 21 بالمصنعية الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 26 إبريل 2026 بعد آخر ارتفاع

حسن الإسكندارني

نقيب المهن الموسيقية يعلن وفاة حسن الإسكندراني

المراهنات

الأزهر العالمي للفتوى: المراهنات على نتائج المباريات عين القمار

الطواف

ما هي واجبات الطواف في الحج والعمرة؟

الإحرام

دار الإفتاء: يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره في الحج والعمرة

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمدير مركز شباب أبو حماد عقب التعدي عليه

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان جمعية الفيلم بدورته الـ52

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
سيناء أمان 2026.. مسيرة عربية مصرية تؤكد أن مصر وجهة المغامرة الآمنة الأولى بالمنطقة

سيناء أمان 2026
استخراج بطارية من معدة طفلة 4 سنوات بمنظار بمستشفى أبو كبير

عملية جراحية
شيرين عبدالوهاب

اللي جاي قد الغياب.. شيرين عبد الوهاب تعلن بداية مرحلة جديدة

محاولة اغتيال ترامب

كيف دخل المسلح الحفل؟.. تفاصيل حادث إطلاق النار على ترامب

محمود الليثي

بعد دعمه لـ شيرين عبد الوهاب.. محمود الليثي يطرح أحدث أغانيه البابا

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

