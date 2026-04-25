جوجل بدأت بتحديث Android 17 الأول.. والإصدار النهائي لم يصل بعد

احمد الشريف

أطلقت جوجل نسخة اختبارية جديدة باسم Android 17 QPR1 Beta 1 لهواتف Pixel الخاصة بها يوم 22 إبريل 2026، بينما نسخة Android 17 النهائية الكاملة لم تصل للمستخدمين العاديين بعد. 

يعني هذا أن جوجل بدأت فعلياً بالعمل على التحديث الأول الكبير للنظام قبل أن ينتهي من تقديم الإصدار الأساسي للجميع، وهذه خطوة تظهر مدى جدية الشركة في تحسين نظام التشغيل.

مرحلة جديدة من التطوير والتصحيح

Android 17 وصل إلى ما تسمى "مرحلة استقرار النظام الأساسي"، وهذا يعني أن جوجل أنهت إضافة الميزات الجديدة الرئيسية وبدأت تركيزها على تصحيح الأخطاء والمشاكل وتحسين الاستقرار العام. 

بمعنى بسيط جداً: من الآن فصاعداً، لن تتوقع ميزات جديدة كبيرة في الإصدار الأساسي من Android 17، بل ستأتي الميزات الجديدة لاحقاً مع التحديثات الدورية التي تسميها جوجل QPR1.

أين التحديثات والميزات الجديدة؟

رقم البناء للنسخة الاختبارية الجديدة هو CP31.260403.005.A1، وهذه النسخة لا تركز على إضافة ميزات رائعة بقدر ما تركز على إصلاح المشاكل والأخطاء البرمجية. 

تتضمن النسخة الاختبارية الحالية عدة إصلاحات مهمة، بما فيها إصلاح مشكلة في تطبيق Terminal الذي كان يسبب توقفاً مفاجئاً للهاتف، وإصلاح مشاكل في الطباعة اللاسلكية التي كانت تسبب عرقلة للمستخدمين.

الأخطاء المصححة بالتفصيل

التحديث يعالج مشكلة كانت تحدث في خدمة الطباعة الافتراضية عندما يكون مستوى الحبر منخفضاً جداً، مما كان يمنع المستخدمين من إكمال عملية الطباعة نهائياً. 

كما أن تطبيق Terminal كان يواجه خلل يسمى ANR وهو اختصار لعبارة "التطبيق لا يستجيب"، وهذا الخلل كان يجعل التطبيق والهاتف بالكامل يتوقف عن الاستجابة مؤقتاً، وهذا أيضاً تم إصلاحه الآن.

مشاكل الصوت والاتصالات عن بعد

كانت هناك مشكلة أخرى متعلقة بمعالجة الصوت على قناة الاتصال الصوتي حيث كانت تسبب تشويهاً في تطبيقات المكالمات عبر الإنترنت مثل Skype و WhatsApp، وهذه المشكلة الآن حلت أيضاً. 

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك عيب حيث أن الصوت المباشر قد يفشل في الفتح على بعض الأجهزة عند تشغيل ملفات صوتية تستمر أكثر من خمس ثوانٍ، والآن تم إصلاح هذا أيضاً.

من سيحصل على هذا التحديث؟

التحديث متاح لأي شخص يملك هاتف Pixel بدءاً من سلسلة Pixel 6 وحتى أحدث هواتف Pixel 10 الجديدة، شريطة أن يكون الشخص مسجلاً في برنامج Android Beta الخاص بجوجل. 

إذا كنت من المستخدمين المسجلين في البرنامج، يمكنك التحقق من وجود تحديثات الآن لأن جوجل بدأت بدفع التحديث عبر الإنترنت بالفعل. 

لكن إذا كنت تفضل طريقة أسرع، يمكنك تحميل الملفات يدوياً وتثبيتها بنفسك عبر وضع الاسترداد الخاص بهاتفك.

متى سيصل Android 17 النهائي؟

إصدار Android 17 النهائي الكامل من المتوقع أن يصل للمستخدمين جميعاً حول منتصف سنة 2026 تقريباً. 

أما التحديث الأول الكبير الذي يسمى QPR1، فمن المحتمل جداً أن يأتي في وقت لاحق من السنة، ربما حول الوقت الذي تطلق فيه جوجل هواتفها الجديدة Pixel 11 في شهري أغسطس أو سبتمبر.

علامة إيجابية تستحق الانتباه

هذه الخطوة من جوجل تعتبر إشارة جيدة جداً بأن نظام التشغيل قد يصل للمستخدمين في حالة أفضل وأكثر استقراراً من السابق. 

تحتاج جوجل فعلاً لهذا بعد المشاكل التي حدثت مؤخراً عندما أطلقت تحديثاً كان يسبب استنزافاً غير طبيعي لبطارية هواتف Pixel، وهذا أثار غضب الكثيرين. 

الآن، بإطلاق النسخة الاختبارية الأولى من QPR1 مبكراً، جوجل تعطي نفسها وقتاً أطول لاكتشاف وإصلاح أي مشاكل قد تظهر قبل أن يحصل عليها ملايين المستخدمين حول العالم.

سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

