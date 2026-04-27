جوجل بيكسل يفسد تجربة الإملاء الصوتي على أندرويد.. وهذا التطبيق يعيدها للحياة

كشف تقرير مطول لموقع 9to5Google أن تجربة الإملاء الصوتي على هواتف جوجل بيكسل أصبحت بالنسبة لكثير من المستخدمين «المعيار الذهبي» الذي يصعب التنازل عنه، إلى درجة أن الانتقال لهاتف أندرويد آخر يجعل الكتابة بالصوت تبدو أقل دقة وأبطأ وأكثر إزعاجًا في التحرير.

بدأ الكاتب حديثه بالتأكيد على أن لوحة مفاتيح Gboard، الموجودة تقريبًا على كل هواتف أندرويد، تقدم خاصية الإملاء الصوتي بشكل مقبول للجميع، لكنها على هواتف بيكسل تتحول إلى شيء مختلف تمامًا بفضل نموذج ذكاء اصطناعي متقدم يعمل على الجهاز ويضيف تلقائيًا علامات الترقيم ويتعامل بمرونة مع التوقّف والرجوع في أثناء الكلام.

هذا المستوى من السلاسة جعل استخدام الصوت لكتابة الرسائل والإيميلات والملاحظات عادة يومية على أجهزة بيكسل، لكنه في الوقت نفسه خلق مشكلة: عندما يجرّب المستخدم أي هاتف أندرويد آخر، يتبيّن له أن الإملاء الصوتي هناك أقل ذكاء وأكثر حاجة للتصحيح اليدوي، فيشعر بأن التجربة «أُفسدت» له إلى الأبد.

الإملاء على بيكسل.. سرعة ودقة وترقيم تلقائي

يُذكّر التقرير بأن جوجل بدأت منذ أكثر من خمس سنوات في تخصيص تجربة الإملاء داخل Gboard لهواتف بيكسل بالذات، مستخدمة قدرات معالجة متقدمة على شريحة Tensor لجعل تحويل الصوت إلى نص يتم في جزء من الثانية تقريبًا مع نسبة أخطاء منخفضة جدًا.

على بيكسل، لا يقتصر الأمر على التعرف على الكلمات كما هي، بل يشمل أيضًا فهم سياق الجملة لإضافة الفاصلات والنقاط وعلامات الاستفهام تلقائيًا، بحيث يخرج النص في النهاية قريبًا من أسلوب الكتابة اليدوية دون الحاجة إلى الدخول كل مرة لتصحيح علامات الترقيم.

كما يمكن للمستخدم أن يقطع كلامه للحظات ثم يستأنف، وأن يصحح كلمة بصوته أو يطلب حذف آخر جملة، فيستجيب النظام بطريقة تشبه المساعد الذكي وليست مجرد أداة نسخ صوتي بسيطة.

هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تجعل الإملاء على بيكسل «مُفسدًا» للتجربة على الأجهزة الأخرى؛ لأن مستخدمًا اعتاد أن ينهي رسالة طويلة دون لمس الشاشة تقريبًا سيجد نفسه على هاتف أندرويد عادي مضطرًا لإضافة الترقيم يدويًا والتدخل كل بضع كلمات لتصحيح ما سمعه النظام من أخطاء. هنا يتحول الفارق من مجرد «ميزة لطيفة» إلى ما يشبه فجوة حقيقية في الإنتاجية بين بيكسل وبقية أجهزة أندرويد.

تطبيق Flow.. حل طرف ثالث يعيد التجربة إلى أي هاتف أندرويد

أمام هذا الواقع، يبرز في التقرير اسم تطبيق «Wispr Flow»، وهو خدمة إملاء صوتي معتمدة على الذكاء الاصطناعي توفرت منذ فترة على ويندوز وiOS، ثم وصلت مؤخرًا إلى أندرويد بهدف واحد هو تقديم تجربة كتابة بالصوت على أي هاتف أندرويد تقترب كثيرًا مما يقدمه بيكسل، وربما تتفوق عليه في بعض الحالات.

يشرح 9to5Google أن Flow لا يحاول استبدال لوحة المفاتيح نفسها، بل يعمل كزر عائم يظهر فوق أي تطبيق تقريبًا؛ تضغط عليه فتبدأ التسجيل بصوتك، ثم تقوم الخدمة بإرجاع النص النهائي إلى الحقل الذي تكتب فيه، سواء كان تطبيق رسائل، بريد إلكتروني أو مستند ملاحظات.

ميزة Flow الأساسية أنه يستخدم نموذجًا لغويًا متقدمًا قادرًا على فهم الجمل الطويلة والتراكيب المعقدة، ما يسمح بكتابة نصوص كاملة بأسلوب قريب جدًا من الكتابة البشرية دون الحاجة إلا إلى تعديلات طفيفة بعد الانتهاء.

كما يتعلم التطبيق مع الوقت أسلوب كتابة المستخدم، فيعتاد على الكلمات والاسماء المكررة وطريقة تركيب الجمل، ما يمنحه دقة أعلى في سياقات العمل أو الاستخدام الاحترافي، وهي نقطة يفتقر إليها الإملاء التقليدي في Gboard الذي لا يتخصّص بهذه الدرجة.

بهذا الشكل، يصبح Flow بمثابة «طبقة ذكاء إضافية» يمكن لأي هاتف أندرويد الاستفادة منها لإنقاذ تجربة الإملاء الصوتي من أن تبدو فقيرة أمام ما يقدمه بيكسل.

لماذا يهم الإملاء الصوتي اليوم إلى هذا الحد؟

يحاول الكاتب في جزء آخر من التقرير تفسير سبب تحوّل الإملاء الصوتي إلى «ميزة مفصلية» بعد أن كان عنصرًا ثانويًا في الهواتف قبل سنوات، مشيرًا إلى أن الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي النصية غيّر علاقة المستخدم بالكتابة نفسها.

اليوم، لا يعود الصوت مجرد وسيلة لكتابة رسالة قصيرة أثناء القيادة أو الانشغال، بل أداة كاملة لكتابة ملاحظات طويلة، إعداد مسودات مقالات، تلخيص اجتماعات، وحتى صياغة ردود معقدة يمكن لاحقًا تمريرها إلى أدوات أخرى لتحريرها أو تنقيحها.

في هذا السياق، تصبح سرعة الإملاء ودقته وذكاء التعامل مع علامات الترقيم والفواصل عنصرًا حاسمًا في تجربة الهاتف؛ فكل دقيقة تُهدر في تصحيح نص سيئ الإملاء تفرغ ميزة «الكتابة بالصوت» من معناها الأساسي وهو توفير الوقت.

تفسّر هذه الخلفية لماذا يرى كثير من مستخدمي بيكسل أن هواتفهم «أفسدتهم» على مستوى الإملاء الصوتي؛ لأنهم ببساطة تعودوا على مستوى معيّن من الراحة يصعب النزول عنه حين يفكرون في تغيير الجهاز أو تجربة علامة تجارية أخرى.

بين حلول جوجل وتطبيقات الطرف الثالث

يرى تقرير 9to5Google أن جوجل، رغم تقدمها الكبير في هذا المجال، تركز حتى الآن على جعل تجربة الإملاء الأفضل حكرًا على بيكسل إلى حد بعيد، ما يترك بقية أجهزة أندرويد مع نسخة «معقولة» فقط من الخدمة، لكنها ليست بالمرونة والدقة نفسها. في المقابل، تقدم تطبيقات مثل Wispr Flow أو حلول أخرى يذكرها تقرير مستقل عن أفضل تطبيقات الإملاء على أندرويد، بدائل قوية يمكن أن تسد الفجوة ولو جزئيًا، خصوصًا لمن يعتمدون على الإملاء في العمل أو الدراسة ويريدون نفس مستوى السرعة والدقة على هواتف من شركات أخرى.

الخلاصة التي يصل إليها الكاتب أن بيكسل جعل سقف توقع المستخدم من الإملاء الصوتي أعلى مما كان عليه، وهذا أمر إيجابي يدفع السوق كله إلى التحسن، لكنه في الوقت نفسه خلق نوعًا من «الارتباط» بين جودة التجربة ونوع الجهاز.

ومع ظهور تطبيقات متقدمة مثل Flow على أندرويد، قد نرى خلال الفترة المقبلة تنافسًا أكبر ليس فقط في كاميرات الهواتف أو شاشاتها، بل في شيء يبدو بسيطًا على السطح: كيف يترجم هاتفك صوتك إلى كلمات، وكم مرة ستحتاج إلى لمس الشاشة لتصحح ما كُتب بعد أن تنتهي من الكلام.