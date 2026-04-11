تكنولوجيا وسيارات

احمِ صورك الخاصة في دقائق | مجلدات مشفرة على أندرويد وآيفون

احمد الشريف

حذرت تقارير تقنية متخصصة من خطورة ترك الصور الشخصية والحساسة وسط المعرض العادي في الهاتف؛ فتعطل الجهاز، أو سرقته، أو إعطاؤه لأحد أفراد الأسرة، قد يكشف صورًا لا تريد أن يراها أحد. 

ولهذا قدمت جوجل وأبل أدوات مدمجة تسمح بقفل صور معينة خلف كلمة سر أو بصمة، في «مجلد مشفّر» لا تراه التطبيقات الأخرى ولا يظهر في المعرض أو نتائج البحث.​

أولًا: مجلدات مشفّرة على أندرويد

1. استخدام Locked Folder في Google Photos

هذه الطريقة مناسبة لمعظم هواتف أندرويد الحديثة:

افتح تطبيق Google Photos على هاتفك.

من الأسفل اضغط على المكتبة Library ثم المرافق Utilities.​

انزل لأسفل واختر Locked Folder (المجلد المقفل).

إن لم يكن مُفعّلًا، سيطلب منك النظام تأكيد قفل الشاشة (PIN / نمط / بصمة) أو ضبط واحد جديد؛ هذا القفل هو نفسه الذي ستحمي به المجلد.​​

بعد التفعيل، ارجع لمعرض الصور، وحدد الصور أو الفيديوهات الحساسة.

اضغط على قائمة الثلاث نقاط واختر Move to Locked Folder / نقل إلى المجلد المقفل ثم أكّد بكلمة السر أو البصمة.​​

ما الذي يحدث بعد النقل؟

الصور لا تعود تظهر في الاستوديو العادي، الذكريات، الألبومات، أو نتائج البحث داخل Google Photos.

لا يمكن للتطبيقات الأخرى الوصول إليها، ولا يتم نسخها سحابيًا افتراضيًا إلا إذا فعّلت ذلك يدويًا في إعدادات Locked Folder.

2. استخدام Safe Folder في Files by Google

لو لا تستخدم Google Photos، أو تريد إخفاء ملفات أخرى أيضًا:

افتح تطبيق Files by Google (يمكن تحميله من متجر Play إن لم يكن موجودًا).

من الأسفل ادخل إلى تبويب Browse / تصفّح.

انزل واختر Safe Folder / المجلد الآمن.

اضبط رقم PIN أو نمط قفل خاص بالمجلد (مختلف عن قفل الشاشة إن أحببت).

بعد الإنشاء، حدد الصور أو الفيديوهات من داخل Files واختر Move to Safe Folder / نقل إلى المجلد الآمن.​

الملفات هنا:

يتم حفظها في مساحة مشفّرة داخل التطبيق، لا تراها التطبيقات الأخرى ولا تظهر في المعرض.

لا يمكن فتح المجلد إلا بإدخال الـPIN أو النمط الصحيح.

نصيحة سريعة:
لو لديك هاتف سامسونج، يمكنك أيضًا الاعتماد على Secure Folder المدمج في النظام، الذي ينشئ «مساحة ثانية» مشفرة للتطبيقات والملفات، لكن إعداداته تختلف من جهاز لآخر.​

ثانيًا: حماية الصور على آيفون

أبل لا تستخدم «مجلد منفصل» بالمعنى الحرفي، لكنها تقدّم ألبومًا مخفيًا Locked Hidden Album:

1. تفعيل قفل الألبوم المخفي

افتح الإعدادات Settings على الآيفون.

انزل إلى الصور Photos.

فعّل خيار Hidden Album / الألبوم المخفي إن لم يكن مفعّلًا.

تأكد من تفعيل خيار Use Face ID / استخدام Face ID (أو Touch ID) لقفل الألبومات المخفية والمحذوفة مؤخرًا.

2. نقل الصور إلى الألبوم المخفي

افتح تطبيق الصور Photos.

اختر الصورة أو مجموعة الصور الحساسة.

اضغط زر Share / مشاركة ثم اختر Hide / إخفاء.

أكّد الإخفاء؛ سيتم نقل الصور تلقائيًا إلى ألبوم Hidden / مخفي.

عند فتح الألبوم المخفي:

ادخل إلى تبويب Albums / الألبومات في تطبيق الصور.

انزل لأسفل حتى تجد Hidden / مخفي وRecently Deleted / المحذوفة مؤخرًا.

عند الضغط عليهما سيطلب الهاتف Face ID أو Touch ID أو رمز القفل قبل عرض أي صورة.

بهذه الطريقة لا تظهر الصور المخفية في التايم لاين الرئيسي، أو نتائج البحث، أو الذكريات.

لا يمكن لأي شخص يمسك الهاتف – حتى لو فتحه – أن يدخل الألبوم المخفي بدون بصمتك أو رمزك.

نصائح عامة للأمان

لا تعتمد على التطبيقات المجهولة من المتجر التي تعدك بـ«إخفاء الصور» دون تشفير واضح؛ بعضها يكتفي بإخفاء الصور في مجلد باسم مختلف.

فعّل دائمًا قفل الشاشة ببصمة أو وجه، لأن المجلدات المشفرة تعتمد عليه كأساس للحماية.​​

خذ نسخة احتياطية من صورك المهمة (بدون الحساسة) على سحابة موثوقة أو قرص خارجي، تحسبًا لأي عطل في الهاتف.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك في دقائق تحويل صورك الخاصة على أندرويد وآيفون من ملفات مكشوفة لأي عين فضولية، إلى محتوى مشفّر لا يُفتح إلا ببصمتك أنت فقط.​

