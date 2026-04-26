تكنولوجيا وسيارات

أوبن إيه آي تطلق Images 2.0 بدعم عربي أوسع وقدرات بصرية أذكى

احمد الشريف

أعلنت شركة أوبن إيه آي عن إطلاق نموذجها الجديد لتوليد الصور تحت اسم Images 2.0 في خطوة تعكس تسارع سباق الذكاء الاصطناعي في مجال المحتوى البصري، مع تركيز واضح هذه المرة على تحسين فهم اللغة العربية ودعمها داخل النظام نفسه. 

وجاء هذا الإصدار كترقية مباشرة لنسخة ChatGPT Images السابقة، لكن بفلسفة مختلفة بعض الشيء؛ فالنموذج لم يُقدَّم كأداة «ترسم صورًا» فقط، وإنما كشريك بصري يساعد المستخدم على التفكير والتعبير من خلال الصور، وكأنه امتداد لقدرات الدردشة النصية التي يعرفها المستخدمون بالفعل. 

ووفقًا لما نشرته الشركة على موقعها الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية، يقدّم Images 2.0 جيلًا جديدًا من نماذج الصور قادرًا على فهم التعليمات المعقدة، وتوليد صور عالية الدقة، والتعامل مع النصوص داخل الصور بدقة أعلى بكثير من الإصدارات السابقة.

دقة أعلى في النصوص ودعم لغات متعدّدة

ركّزت أوبن إيه آي في عرضها للنموذج الجديد على نقطة ظلّت تمثل مشكلة لأي أداة لتوليد الصور تقريبًا، وهي دقة كتابة الكلمات والجمل داخل الصورة نفسها، سواء كانت على لافتة، غلاف كتاب، تصميم إعلان أو منشور لشبكات التواصل الاجتماعي. 

في السابق، كانت النماذج تولد نصوصًا مشوّهة أو حروفًا متداخلة وغير مفهومة، ما جعلها أقرب لأدوات للاستخدام الفني البحت، وليس لتصميمات يمكن الاعتماد عليها في مشاريع حقيقية. 

في Images 2.0 تتحدث الشركة عن وصول دقة «الطباعة» إلى نحو 99% في اختبارات معيارية خاصة بالنصوص، مع قدرة النموذج على التعامل مع أكثر من 48 لغة مختلفة داخل الصور، بما في ذلك العربية، بحيث يمكن كتابة عناوين وجمل كاملة بخط مقروء والأحرف في مواضعها الصحيحة. 

يحول هذا التطور النموذج من أداة تجريبية إلى منصة أقرب لأدوات التصميم التجارية التي يمكن أن تُستخدم في إنشاء شعارات، منشورات تسويقية، ومحتوى بصري جاهز للنشر بشكل مباشر أو بعد تعديلات بسيطة.

دعم أوسع للعربية وتجربة أقرب لذهن المستخدم العربي

اللافت في هذا الإصدار هو التكرار الواضح لذكر اللغة العربية في بيانات أوبن إيه آي ووسائل الإعلام التي غطّت الإعلان، حيث تؤكد الشركة أن النموذج الجديد يقدم دعمًا أفضل للغات غير الإنجليزية، مع تحسينات «ملموسة» في التعامل مع العربية، سواء في النصوص داخل الصور أو في فهم الأوامر المكتوبة بالعربية من المستخدم. 

هذا يعني عمليًا أن المستخدم يستطيع كتابة طلبه باللغة العربية العادية، مثل وصف مشهد، فكرة إعلان أو تصميم لغلاف كتاب، ليقوم النموذج بتحويله إلى صورة قريبة من الفكرة الأصلية، مع القدرة على إدراج نصوص عربية سليمة داخل التصميم نفسه في كثير من الحالات. 

وتوضح تقارير متخصصة أن النموذج أصبح يفهم أيضًا السياق الثقافي واللغوي بصورة أعمق؛ فحين يطلب المستخدم مثلاً نمطًا عربيًا كلاسيكيًا أو تصميماً بروح «الخط الديواني» أو «الزخرفة الإسلامية»، يستجيب النموذج بدقة أعلى في الأشكال والألوان والتكوين مقارنة بالإصدارات السابقة التي كانت تتعامل مع هذه الطلبات بسذاجة أو تعميم. 

هذا التحسن يعزز فرص استخدام هذه الأدوات في سوق المحتوى العربي الذي يشهد نموًا سريعًا، خصوصًا في مجالات التسويق الرقمي، الإعلام، التعليم وصناعة المحتوى على المنصات الاجتماعية.

قدرات استدلال بصري وربط أفضل بالنصوص

إلى جانب تحسينات اللغة والنصوص، يتضمن Images 2.0 قدرات أفضل على ما تصفه أوبن إيه آي بـ«الاستدلال البصري»، أي فهم محتوى الصورة نفسها وتحليلها وربطها بما يكتبه أو يطلبه المستخدم. 

في سيناريو عملي، يمكن للمستخدم أن يرفع صورة شعار أو منتج معين، ثم يطلب من النموذج اقتراح تصاميم إعلانات جديدة حوله، أو تغيير الخلفية، أو توليد مشاهد كاملة تحمل هذا العنصر بصورة منطقية ومتناسقة مع الخلفية والألوان. 

كما أن النموذج قادر – وفقًا لشرح الشركة – على التعامل مع تعليمات طويلة ومتعددة الخطوات في أمر واحد، مثل: «أنشئ صورة لواجهة متجر صغيرة في شارع عربي قديم، مع لافتة تحمل اسم المحل بخط عربي واضح، وأضف أشخاصًا يسيرون في الخلفية، مع أجواء غروب الشمس». 

بدلاً من أن يتعامل النموذج مع كل جزء من الأمر بمعزل عن الآخر، أصبح بإمكانه تجميع الطلب في مشهد واحد متماسك، ما يجعل تجربة المستخدم أقرب للتعامل مع مصمم بشري يفهم «الفكرة الكاملة» وليس مجرد كلمات منفصلة.

تكامل أعمق مع ChatGPT وواجهات التطوير

لا تأتي Images 2.0 كنظام مستقل، بل يتم تقديمها أساسًا داخل تجربة ChatGPT نفسها، بحيث يمكن للمستخدم الانتقال بسلاسة من الحوار النصي إلى توليد الصور ثم العودة للنقاش حول ما تم إنتاجه أو تعديله. 

على سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يطلب من ChatGPT مساعدته في صياغة فكرة حملة إعلانية، ثم يطلب من النموذج توليد عدة نماذج بصرية للشعار أو المنشور، وبعدها يناقش مع المساعد النصي كيفية تعديل التفاصيل، الألوان أو النصوص داخل الصورة لتناسب منصة معينة مثل إنستغرام أو لينكدإن. 

على مستوى المطورين، توضح تقارير تقنية أن الشركة توفر واجهة برمجة تطبيقات جديدة تحت اسم gpt-image-2، مع تسعير يعتمد على جودة ودقة المخرجات، بما يسمح بدمج قدرات النموذج داخل تطبيقات ومواقع خارجية مثل أدوات التصميم عبر المتصفح أو منصات التجارة الإلكترونية التي ترغب في توليد صور منتجات بشكل آلي. 

هذا التكامل يعني أن المستخدم النهائي قد يستفيد من Images 2.0 دون أن يتعامل معه مباشرة، بل من خلال خدمات تعتمد عليه في الخلفية لتوليد الصور حسب الطلب داخل تجارب مختلفة.

فرص جديدة لصنّاع المحتوى العرب

مع تحسّن دعم اللغة العربية في Images 2.0، تفتح أوبن إيه آي الباب أمام طيف واسع من الاستخدامات في المنطقة، من صناع المحتوى الأفراد إلى المؤسسات الإعلامية والشركات الناشئة. 

يمكن لمصمم يعمل بمفرده أن يستعين بالنموذج كأداة مساعدة في إنتاج أفكار بصريّة أولية بسرعة، ثم يصقلها ببرامج التصميم التقليدية مثل فوتوشوب، كما يمكن لقنوات يوتيوب أو صفحات إنستجرام عربية الاعتماد عليه في توليد صور مصغرة أو منشورات تعريفية تحمل نصوصًا عربية دون الحاجة لقضاء وقت طويل في البحث عن صور جاهزة أو التعامل مع مواقع مدفوعة للصور. 

في المقابل، تبقى هناك أسئلة مطروحة حول حقوق الاستخدام، وحول مدى دقة توليد بعض الأنماط العربية الحساسة أو الرموز الثقافية، وهي قضايا تشير الشركة إلى أنها تعمل على تحسينها عبر سياسات أمان وتصفية محتوى محدثة، لكنها ستظل محل نقاش مع توسع استخدام هذه التقنيات. 

في كل الأحوال، يبدو أن إطلاق Images 2.0 بدعم أوسع للعربية يمثل خطوة جديدة في اتجاه جعل أدوات الذكاء الاصطناعي البصري جزءًا عاديًا من صندوق أدوات المبدع العربي، بدل أن تظل محصورة في اللغات الغربية أو في تجارب تجريبية بعيدة عن الاستخدام اليومي.

