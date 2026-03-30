خطوة بخطوة.. كيف تحول ChatGPT إلى منسق موسيقى شخصي على سبوتيفاي؟

كشفت تجربة تقنية حديثة نشرها موقع "تومز جايد" (Tom's Guide) عن طريقة مبتكرة لتحويل روبوت الذكاء الاصطناعي الشهير "شات جي بي تي" (ChatGPT) إلى منسق أجانٍ شخصي (DJ) عبر منصة "سبوتيفاي" (Spotify).

وتمنح هذه الحيلة المستخدمين قدرة غير مسبوقة على تصميم قوائم موسيقية مخصصة بدقة فائقة، تتجاوز بمراحل قدرات الذكاء الاصطناعي المدمج داخل تطبيق الموسيقى نفسه.

ربط الحسابات

وتعتمد هذه الطريقة الذكية على استخدام ميزة "الإضافات البرمجية" (Plugins) المتاحة في "شات جي بي تي"، والتي تتيح للمستخدم ربط حساب الروبوت مباشرة بحسابه على "سبوتيفاي".

وبمجرد إتمام عملية الربط في أقل من دقيقة، يحصل الذكاء الاصطناعي على صلاحية قراءة وتحليل عادات الاستماع السابقة للمستخدم، مما يجعله قادراً على فهم ذوقه الموسيقي بشكل عميق وتلقائي.

تفوق واضح

وأثبتت التجربة أن "شات جي بي تي" يتفوق بشكل ملحوظ في فهم "الأوامر النصية" (Prompts) المعقدة مقارنة بأدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في "سبوتيفاي".

فالروبوت الذكي يمتلك قدرة لغوية هائلة تسمح له باستيعاب تفاصيل دقيقة جداً حول الحالة المزاجية المطلوبة، أو نوع النشاط الذي يقوم به المستخدم، لترجمة هذه الكلمات إلى ترشيحات موسيقية مثالية.

أوامر بسيطة

وللحصول على هذه التجربة، كل ما يحتاجه المستخدم هو البدء في كتابة أوامر نصية للروبوت يصف فيها نوع الموسيقى التي يبحث عنها.

وتؤكد التجربة أنه كلما كان الوصف دقيقاً ومليئاً بالتفاصيل، زادت دقة ونجاح "شات جي بي تي" في إنشاء قائمة تشغيل (Playlist) متخصصة وفريدة من نوعها تلبي طلب المستخدم كأنه يتعامل مع خبير موسيقي حقيقي.