لون أحمر عميق في آيفون 18 برو يشعل سباق ألوان أندرويد

كشف تقرير لموقع Android Authority أن عدة هواتف أندرويد رائدة قادمة تستعد لاعتماد لون أحمر «عميق» جديد، استنادًا لتسريبات تؤكد أن أبل تختبر اللون نفسه ليكون اللون الرئيسي (Hero Color) في سلسلة آيفون 18 برو المقبلة.

وأوضح التقرير أن المسرب الشهير Digital Chat Station، عبر منصة ويبو الصينية، قال إنه شاهد بالفعل نماذج أولية لهواتف أندرويد رائدة باللون الأحمر الداكن الجديد، مرجحًا أن يكون هذا هو نفسه اللون الذي ستقدمه أبل في آيفون 18 برو، وهو ما يعني أن بعض شركات أندرويد تتحرك مبكرًا لمواكبة «موضة اللون» قبل الكشف الرسمي عن الهاتف من أبل.

لون بطل جديد لآيفون 18 برو

أشار Android Authority إلى أن أبل أصبحت تعتمد خلال السنوات الأخيرة على «لون بطل» لكل جيل من هواتفها، وهو اللون المميز الذي يُستخدم بكثافة في الحملات الإعلانية ويجذب الأنظار في الرفوف، مثل اللون البرتقالي (Starry Orange) في آيفون 17 برو.

وبحسب تقارير بلومبرج وتسريبات أخرى، تعمل أبل حاليًا على اختبار لون أحمر عميق (Deep Red) ليكون اللون الأبرز في تشكيلة آيفون 18 برو، مع بقاء ألوان أخرى إضافية محتملة بجواره.

ويصف المسربون هذا اللون بأنه أغمق من درجات الأحمر التقليدية التي ظهرت سابقًا في سلسلة (Product)RED، وأقرب إلى لون خمري أو عنابي فاخر، ما يجعله مناسبًا أكثر لطابع الآيفون «برو» الذي يركز على الفخامة والاحترافية.

يتوقع هذه الدرجة من الأحمر أن تستفيد من تصميم الآيفون الجديد بهيكل ألومنيوم أحادي، الذي يمنح أبل حرية أكبر في تجربة ألوان أقوى وأغنى على سطح الجهاز.

لماذا تتسابق هواتف أندرويد على اللون؟

لفت Android Authority إلى أن تسريبات Digital Chat Station تشير إلى أن الكثير من الهواتف الرائدة القادمة بنظام أندرويد – سواء من شركات صينية كبرى أو علامات عالمية – ظهرت في نماذج حمراء قريبة جدًا من درجة الأحمر التي ستستخدمها أبل في آيفون 18 برو.

ويُفسَّر ذلك بأن الشركات تحاول ركوب موجة اللون نفسه، بحيث لا يبدو الآيفون هو الوحيد الذي يقدم هذه الدرجة اللافتة، خاصة أن أبل نجحت في السنوات الماضية في تحويل اللون إلى «ترند» كامل تنتشر عدواه في السوق بمجرد إطلاقه.

وتوضح تقارير أخرى أن ما حدث مع اللون البرتقالي في آيفون 17 برو مثال واضح؛ إذ سارعت عدة شركات أندرويد إلى تقديم ألوان قريبة منه في هواتفها الرائدة والمتوسطة، ما جعل اللون جزءًا من لغة تصميم كاملة لعام كامل تقريبًا عبر أنظمة التشغيل المختلفة. الآن، يبدو أن اللون الأحمر العميق يستعد لتكرار السيناريو نفسه مع آيفون 18 برو.

علاقة اللون الجديد بسلسلة Product (RED)

أشار تقرير Notebookcheck ومصادر أخرى إلى أن ظهور درجة «أحمر عميق» يثير تساؤلات حول مصير هواتف iPhone التي كانت تُطرح تحت علامة (Product)RED الداعمة للأعمال الخيرية، والتي توقفت فعليًا عند آيفون 14 وآيفون SE (الجيل الثالث).

وحتى الآن، لا توجد أي معلومات مؤكدة تربط اللون الجديد بهذه المبادرة، لكن بعض المحللين لا يستبعدون أن تستغل أبل شعبية اللون الأحمر لإعادة تقديم صيغة ما من الشراكة المستقبلية، ولو في أجهزة أخرى أو إصدارات خاصة.

في المقابل، يميل محللون آخرون إلى أن «Deep Red» قد يكون مجرد لون فاخر جديد للفئة البرو، بلا أبعاد خيرية أو تجارية إضافية، هدفه الأساسي إبراز تمايز الآيفون في الرفوف والمتاجر عن منافسيه من أندرويد الذين يقتربون أكثر فأكثر في التصميم والخيارات اللونية.

ألوان آيفون 18 برو.. وما هو مصير الأسود؟

أوضحت تسريبات موازية، نقلها موقع Gizchina وآخرون، أن أبل قد تستغني للعام الثاني على التوالي عن اللون الأسود في تشكيلة آيفون 18 برو، مع التركيز على ألوان أكثر جرأة مثل الأحمر العميق، بجانب درجات أخرى مثل الرمادي والتيتانيوم والألوان الفاتحة.

يعكس هذا التوجه رغبة أبل في أن تجعل كل جيل من هواتف «برو» مرتبطًا بصريًا بلون أو اثنين يمكن التعرف عليهما فورًا في الإعلانات وفي أيدي المستخدمين، بدل الاعتماد فقط على الألوان الكلاسيكية.

ومع أن كل ما يدور حول آيفون 18 برو حتى الآن ما يزال ضمن نطاق التسريبات والشائعات، فإن توافق عدة مصادر – من بلومبرج إلى Digital Chat Station إلى تقارير Android Authority وNotebookcheck – على فكرة اللون الأحمر العميق، وعلى أن شركات أندرويد بدأت بالفعل بتبنّي الدرجة نفسها في هواتف قادمة، يجعل من المرجح أن يكون عام 2027 هو عام «الأحمر العميق» على كل من آيفون وأندرويد إذا صدقت هذه التسريبات عند الإطلاق الرسمي.