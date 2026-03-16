تسريب .. آيفون 18 برو ماكس يحتفظ بـ Dynamic Island حتى 2026

كشفت منصة Geeky Gadgets أن تسريبًا جديدًا يشير إلى أن هاتف iPhone 18 Pro Max المنتظر في 2026 سيحتفظ بواجهة Dynamic Island الحالية، مع تأجيل خطة آبل لنقل مستشعرات Face ID بالكامل أسفل الشاشة إلى ما بعد هذا الجيل.

أوضحت المنصة أن التسريب، المنسوب للحساب الصيني Digital Chat Station على موقع Weibo، يؤكد أن آبل ستعيد استخدام قوالب التصنيع الخاصة بشاشات سلسلة iPhone 17 Pro تقريبًا، بما في ذلك شكل الفتحة الجزيرية وأبعاد الشاشة العامة.

مقاس الشاشة والتصميم الخارجي دون تغييرات كبيرة

أشارت Geeky Gadgets إلى أن iPhone 18 Pro Max سيواصل الاعتماد على شاشة LTPO OLED كبيرة بنفس القياس تقريبًا المستخدم في الجيل الحالي، مع معدل تحديث 120 هرتز وتقنيات توفير طاقة وتحسين سطوع محدثة، لكن دون تغيير كبير في شكل الواجهة الأمامية.

أوضحت التقارير أن بعض الشائعات السابقة كانت قد تحدثت عن اختفاء Dynamic Island بالكامل لصالح ثقب صغير للكاميرا الأمامية، إلا أن التسريب الأخير يتفق مع تحليلات أخرى أشارت إلى أن آبل ستُبقي على الجزيرة الديناميكية بصورتها الحالية، مع احتمال تقليص حجم الفتحة قليلًا فقط في أجيال لاحقة.

تركيز على تحسين الأداء وعمر البطارية بدل تغييرات شكلية

أكدت Geeky Gadgets أن استراتيجية آبل مع iPhone 18 Pro Max تبدو أقرب إلى التركيز على "تحديثات ذات معنى" في الأداء وعمر البطارية ووظائف الجهاز اليومية، بدل السعي إلى تغيير جذري في التصميم لمجرد الاختلاف الشكلي.

أوضحت المنصة أن التسريب يذكر أن الهاتف قد يأتي بهيكل أكثر سماكة بشكل طفيف من الجيل السابق، يسمح بزيادة سعة البطارية إلى نطاق يقترب من 5100–5200 مللي أمبير تقريبًا، ما قد يساهم في تحسين ملحوظ لعمر البطارية حتى لو أدى ذلك إلى زيادة طفيفة في الوزن.​

تواصل الجدل حول مستقبل Dynamic Island في الآيفون

أشارت تقارير أخرى استشهدت بها Geeky Gadgets إلى أن وضع Dynamic Island في أجيال الآيفون المقبلة كان موضع جدل واسع بين المسربين والمحللين خلال الشهور الأخيرة، مع تضارب مبكر في المعلومات حول ما إذا كانت آبل ستتجه إلى إخفائها تمامًا عبر فيس ID تحت الشاشة.

أوضحت هذه التقارير أن الصورة أصبحت أوضح الآن، مع ترجيح سيناريو الإبقاء على Dynamic Island في iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، مع احتمال العمل في الخلفية على حلول فيس ID مدمجة تحت الشاشة لجيل لاحق بعد 2026، عندما تكون التقنية جاهزة على مستوى الإنتاج الكمي.

توقعات باستمرار تجربة الاستخدام الحالية مع تحسينات برمجية

أكدت Geeky Gadgets أن بقاء Dynamic Island يعني أن مستخدمي iPhone 18 Pro Max سيحصلون على تجربة تفاعلية مشابهة لما هو متاح في الأجيال الحالية، من حيث عرض التنبيهات الحية، وحالة المكالمات، وتشغيل الوسائط، ومؤشرات استخدام الخدمات في الجزء العلوي من الشاشة.

أوضحت المنصة أن آبل يُتوقع أن تستمر في تطوير استغلال الجزيرة الديناميكية على مستوى iOS، عبر إضافة أنواع جديدة من الأنشطة الحية (Live Activities) وتحسين تكاملها مع تطبيقات الطرف الثالث، بينما تظل البنية الشكلية للواجهة شبه ثابتة في سلسلة iPhone 18 Pro لهذا العام.