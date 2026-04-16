قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بين اندرويد وحاسوبك الشخصي إليك أسرع تطبيق لنقل الملفات بسهولة

تقنية AirDrop
لمياء الياسين

كشفت Nothing عن نظام جديد لنقل الملفات بسهولة بين هواتف اندرويد وأجهزة الحاسب، وذلك في وقت قد بدأت فيه بعض الشركات بالقيام تقديم العديد من الحلول المشابهة مثل دعم AirDrop على بعض الأجهزة وذلك من خلال تطبيق Nothing Warp، والذي يوفر طريقة سريعة لمشاركة الملفات بين الهاتف والحاسب العامل بنظام macOS أو Windows أو Linux.

ميزات تطبيق Nothing Warp، 

يعد تطبيق Nothing Warp، متاح للتحميل مجانًا على هواتف أندرويد من متجر جوجل بلاي . 

أما على الكمبيوتر، فيجب تثبيت إضافة Warp لمتصفح جوجل كروم والمتصفحات الأخرى المبنية على Chromium.

 يمكنك العثور على هذه الإضافة في متجر جوجل كروم الإلكتروني .

 يتكامل تطبيق Warp مع قائمة المشاركة بمجرد اتصالك بتطبيق Warp باستخدام حساب جوجل نفسه على كلٍ من جهازك الذي يعمل بنظام أندرويد وجهاز الكمبيوتر، ليصبح كل شيء سهلاً للغاية

يمكنك إرسال الملفات والروابط والنصوص المنسوخة والصور بسلاسة بين أجهزتك في كلا الاتجاهين ليتم نقل ملفاتك عبر حسابك على Google Drive، لذا لا يقوم Warp بتخزين بياناتك أو الوصول إليها.

