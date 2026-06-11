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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لتشغيل 600عامل..إنشاء مشروع جديد بنظام المناطق الحرة العام فى قفط بقنا

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط وافق من حيث المبدأ على طلب مقدم لإقامة مشروع جديد باسم شركة صناعية بنظام المناطق الحرة العامة بالمنطقة الحرة العامة بقفط، على مجموعة قطع من الأراضي على مساحة 190 ألف م2 تقريباً، دون الإخلال بالتقسيم المعتمد من الجهة الإدارية، مع استيفاء الاشتراطات اللازمة بما جاء في اجتماع مجلس الإدارة.
 

جاء ذلك خلال ترأس محافظ قنا اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، بحضور فوزي رضوان، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الاستثمار، لمناقشة عدد من الملفات الاستثمارية الهامة، وبحث سبل تذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

واستعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة بالمنطقة الحرة، بالإضافة إلى النظر في الطلبات المقدمة من الشركات والمستثمرين، مع التأكيد على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الإدارية اللازمة فى إطار رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعات المحلية، مع ضرورة تطبيق اشتراطات السلامة المهنية والخاصة بالحماية المدنية.

وأشار الببلاوي، إلى أن المصنع يقام باستثمارات تصل إلى 40 مليون دولار ويستهدف تشغيل 600 عامل، وذلك للعمل في مجال رفع تركيز خامات الفوسفات المنخفضة، وإنتاج خام فوسفات عالي التركيز مع الالتزام بالتصدير لخارج البلاد بنسبة 80% من حجم الإنتاج.

وأكد محافظ قنا، بأن المجلس وافق من حيث المبدأ على تعديل بعض المواد من النظام الأساسي لشركة مراتب متعلقة بتعيين المديرين وتحديد اختصاصاتهم وكذا تعيين مستشار قانوني للشركة.
 

قنا المنطقة الحرة العامة ملف الاستثمار توفير فرص عمل أخبار قنا

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