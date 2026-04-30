هتقلب الموازيين ..ترجمة جوجل تطلق ميزة جديدة إليك اهم تفاصيلها

حصلت خدمة ترجمة جوجل على مدرب نطق يعمل بالذكاء الاصطناعي وسيتم إطلاق التحديث على نظام أندرويدمع دعم محدود للغات الإنجليزية والإسبانية والهندية.

لطالما كان مترجم جوجل الأداة المفضلة على الإنترنت لفهم اللغات الأخرى، فهو جسر سريع يربط بين الكلمات والعبارات والمحادثات في بلدان مختلفة

في تحديث جديد تزامن مع الذكرى السنوية العشرين لخدمة الترجمة، أطلقت جوجل ميزة "تدريب النطق" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تستمع إلى كيفية نطق المستخدمين للكلمات أو العبارات المترجمة، وتحلل نطقهم، وتقدم لهم ملاحظات فورية لتحسين أدائهم. تظهر هذه الميزة ضمن قائمة "التدريب" في التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين النقر على "نطق" لسماع التوجيهات الصوتية، وتكرار العبارة بصوت عالٍ، وتلقي التصحيحات في الوقت الفعلي.

تُحوّل هذه الخطوة تطبيق Translate بشكل غير مباشر من كونه تطبيقًا مساعدًا إلى شيء أقرب إلى منصة تعليمية.

وصف موقع TechCrunch، هذه الخاصية بأنها وسيلة للمستخدمين لممارسة النطق والتعبير، مضيفًا بذلك ميزة التحدث إلى تطبيق كان يركز تاريخيًا على الترجمة والاستماع. ويجري حاليًا إطلاق التحديث على نظام أندرويد في الولايات المتحدة والهند، مع دعم مبدئي يقتصر على اللغات الإنجليزية والإسبانية والهندية.

تستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي لتقديم تعليقات صوتية فورية قبل أن يدخل المستخدمون في محادثات فعلية، مما يحول الترجمة فعلياً إلى أداة تدريب بدلاً من مجرد بديل للقاموس.

سلط موقع Engadget الضوء على كيفية قيام النظام بتحليل النطق صوتيًا، مما يساعد المستخدمين على فهم سبب كون الكلمة تبدو خاطئة وليس فقط أنها كذلك - من خلال الإشارة إلى أصوات ومقاطع محددة تحتاج إلى تعديل

