الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
Spotify يطلق بودكاست شخصي بالذكاء الاصطناعي مرتبط بجدول يومك

احمد الشريف

تستعد منصة "سبوتيفاي" لإحداث نقلة نوعية في كيفية استهلاك المحتوى الصوتي، من خلال دمج "عملاء الذكاء الاصطناعي" (AI Agents) لإنشاء وتخصيص بودكاست فردي يتناسب مع اهتمامات كل مستخدم على حدة، في خطوة وصفت بأنها مستقبل البث الرقمي التفاعلي.

تخصيص المحتوى بالذكاء الاصطناعي

تستهدف الميزة الجديدة تحويل تجربة الاستماع من مجرد تلقٍ سلبي إلى تفاعل ذكي، حيث تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحليل تفضيلات المستخدم الموسيقية ومواضيع البودكاست المفضلة لديه، لإنتاج حلقات صوتية مخصصة تشبه "المجلة الإذاعية" الشخصية، وتضم أخباراً وتحليلات تهم المستخدم تحديداً دون غيره.

عملاء صوتيون بقدرات تفاعلية

تعتمد سبوتيفاي في مشروعها الجديد على نماذج صوتية متطورة قادرة على المحاكاة البشرية بطلاقة، حيث يمكن لهؤلاء العملاء الافتراضيين تلخيص ساعات من المحتوى الصوتي في دقائق معدودة، أو تقديم إحاطات إخبارية صباحية بأسلوب سردي ممتع، مما يحل معضلة "تراكم الحلقات" التي يعاني منها عشاق البودكاست.

مستقبل البث الرقمي التفاعلي

تسعى الشركة السويدية من خلال هذه التحديثات إلى تعزيز بقاء المستخدمين داخل التطبيق لفترات أطول، عبر تقديم محتوى يتطور بتطور اهتماماتهم اليومية.

وتأتي هذه الخطوة لتدعم استراتيجية سبوتيفاي في التحول من منصة لبث الموسيقى فقط إلى منظومة تكنولوجية شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في خلق تجارب سمعية فريدة.

يمثل هذا التوجه من سبوتيفاي بداية عصر جديد يُلغى فيه مفهوم "الجدول الثابت" للمحتوى، لصالح محتوى مرن يُصنع خصيصاً في لحظة الاستماع، وهو ما قد يغير خريطة صناعة البودكاست التقليدية ويجعلها أكثر قرباً واحتياجاً للمستمع العصري.

أخطر 5 أطعمة على الريق تدمر المعدة .. ماذا يفضل تناوله صباحًا؟

أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي

سر المحلات في الكريم كراميل الناجح .. ناعم وطري من أول مرة

سر المحلات في الكريم كراميل الناجح.. ناعم وطري من أول مرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

