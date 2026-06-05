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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لازم نقدرهم.. تعليق ناري من ياسمين عز على تراجع أسعار وأعداد الحمير

ياسمين عز
ياسمين عز

علقت الإعلامية ياسمين عز، على تراجع أسعار الحمير في مصر خلال الفترة الأخيرة، معبرة عن استغرابها من هذا الأمر.

وقالت ياسمين عز، مقدمة برنامج “كلام الناس”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: "تراجع كبير في عدد الحمير في مصر، وكمان في أسعار الحمير، الواحد بيبدأ من ألف جنيه إلى 15 ألف.. فهل في فرق كبير في أسعار الحمير؟".

وأضافت ياسمين عز،: "مش عارف ليه أسعار الحمير رِخْصِت وأسعار الكلاب عِلْيِت.. دي الحمير مفيدة أكثر وبتعمل أكثر من الكلاب.. وهما بردوا كائن حي.. ولازم نقدر الحمير أكتر من كده.. دول بيعملوا حاجات كتيرة في ناس ماتعرفش تعملها".

ياسمين عز الحمير الكلاب

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