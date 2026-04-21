أحمد حسن يكشف كواليس اقتراب أيمن أشرف من منصب بالأهلي

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن اقتراب ايمن اشرف توليه منصب إداري في النادي الأهلي.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مصدر: أيمن أشرف على رأس المرشحين للعمل في قطاعات الناشئين بالأهلي خلال المرحلة المقبلة



وكان اعلن أيمن أشرف اعتزاله ممارسة كرة القدم، بصفة نهائية، بعد مسيرة طويلة فى الملاعب المصرية، ورحلة توج خلالها مع المارد الأحمر بالعديد من الألقاب.

وقال أيمن أشرف خلال تواجده ضيفا ببرنامج «الكورة مع فايق»: "أنا أكتر حد بثق فيه وفى رأيه هو الكابتن سيد عبدالحفيظ وأنا اتكلمت معاه فى شوية تفاصيل كدة يعني، وبلاش أقول الكلام اللى فى الأول لكن ممكن أقول قال أيه بعدها".

وأضاف: «كابتن سيد قالى الأهلى بيتك ومفتوح فى أى وقت وانت عملت تاريخ مشرف وكنت من الناس الملتزمة جوا النادى والأهلى بيتك».

وشدد على: «الكلام ده طمنى جدا وساعدني جدا أخد قرار زى ده».