أفشة يهنئ أيمن أشرف بعيد ميلاده

وجه محمد مجدي أفشة، لاعب الاتحاد السكندري، رسالة لأيمن أشرف لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وهنأ أفشة، أيمن اشرف بعيد ميلاده، عبر الاستوري، وشارك صورة تجمعهم، وعلق: “عيد ميلاد سعيد يا اخويا”.

من جانب آخر، ساند محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي زميله وكابتن الفريق محمد الشناوي بعد قرار رابطة الأندية بإيقافه 4 مباريات بسبب التعدي على الحكم الرابع خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

ونشر أفشة صورة محمد الشناوي على انستجرام بتعليق قلب، في إشارة إلى دعمه للاعب ضد قرار رابطة الأندية.