ديني

سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا وصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض ودعا له النبي بالمغفرة

الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
إيمان طلعت

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على ضرورة تثبيت الحقيقة المتعلقة بطبيعة الصحابة رضي الله عنهم، موضحا أن الله تعالى وصفهم في كتابه الكريم بالسبق والإحسان ووعدهم بجنات الخلد.

وأشار الهلالي الى أنه في الوقت ذاته إلى أنهم بشر تعتريهم عوارض البشرية رغم أنهم خيار الناس كما ورد في الحديث النبوي خير الناس قرني، مشيرا الى أن عدد الصحابة وصل إلى 120 ألفا، موضحا أن وقوع حادثة الانتحار بينهم حقيقة وردت في صحيحي البخاري ومسلم.

وذكر أن الحديث الأول رواه سهل بن سعد السعدي حول رجل من أصحاب رسول الله شارك في غزوة أحد سنة 3 هجرية وقاتل المشركين بشجاعة، لافتا إلى أن شرح الحديث والإمام النووي ذكروا أن هذا الصحابي هو «قزمان بن الحارث الأنصاري»، أما الحديث الثاني ورد عن أبي هريرة في «غزوة خيبر» سنة 7 هجرية، ويتحدث عن رجل كان يُدعي بالإسلام ولفظ آخر يدعي الإسلام، وقاتل أشد القتال، إلا أن النبي عليه السلام قال عنه «هو من أهل النار»، موضحا أن الصحابة تتبعوه فوجدوه أجهز أيضا على نفسه بعد إصابته.

أما الحديث الثالث للطفيل بن عمر الدوسي في صحيح مسلم، ويتحدث عن صديقه الذي قام بقطع أصابعه ونزف حتى مات، بعدما اشتد عليه المرض ولم يتحمله.

وأشار إلى أن الطفيل رأى صديقه في المنام، إلا أن يديه كانت مستورة، وعندما سأله أخبره بأن قيل له: «لن نصلح ما أفسدته»، فلما حكى الطفيل ذلك للنبي عليه السلام دعا للرجل قائلا: «اللهم وليديه فاغفر»، على الرغم من معرفة الرسول بانتحاره.

وأكد «الهلالي» أن المنتحر ليس كافرا، موضحا أن الإمام النووي وضع بابا بعنوان عدم كفر المنتحر في شرح صحيح مسلم، وذهب الإمام النووي بعدم كفر المنتحر إلى قول جماهير العلماء، بما في ذلك قول عمرو بن عبد العزيز، والأوزاعي الذي قال «لا يُصلى عليه» لكنه لم يكفره.

وشدد أن المسألة خلافية لكن الصحابة هم بشر، مستشهدا بالآية «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» التي نزلت في الصحابي «الوليد بن عقبة بن أبي معبد».

سعد الدين الهلالي الإنتحار المنتحر ليس كافرا

