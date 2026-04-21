لوك جرئ.. حنان مطاوع تخطف الانظار فى مهرجان أسوان

شاركت النجمة حنان مطاوع ، الأنظار خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، فى دورته العاشرة.

تفاصيل إطلالة حنان مطاوع فى مهرجان اسوان الدولى ..

وأثارت حنان مطاوع الجدل من خلال ظهورها بلوك مختلف و جرئ معتمدة على الشعر الكيرلى و ارتدت فستاناً باللون الازرق و نسقت معه حزام على الخصر باللون النحاس .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

ويواصل مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة تأكيد مكانته كواحد من أبرز المنصات السينمائية الداعمة لقضايا المرأة، من خلال استضافة نخبة من النجوم وصناع السينما، وتقديم أعمال فنية تعكس تجارب نسائية متنوعة من حول العالم.

وأعلنت إدارة المهرجان عن تشكيل لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، والتي تترأسها الفنانة سماح أنور.



