حنان مطاوع تنعى والد منة شلبي: ربنا يصبر قلبك

نعت الفنانة حنان مطاوع محمد شلبي، والد الفنانة منة شلبي، الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض.

وكتبت حنان مطاوع عبر إنستجرام: "البقاء لله يا حبيبتي، ربنا يصبر قلبك ويرحمه برحمته الواسعة".

وكان قد أعلن المنتج احمد الجنايني وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي منذ قليل ، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا الاثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي.

وكتب المنتج أحمد الجنايني زوج الفنانة منة شلبي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حماي الغالي محمد هشام الدين شلبي، والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير.. تقام صلاة الجنازة غداً الاثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة.