الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لماذا أصبح ترامب حريصا على الاتفاق مع الإيرانيين رغم رفض طهران؟

أمريكا استولت على السفينة الإيرانية توسكا
محمد على

أعربت الولايات المتحدة، عن ثقتها في استمرار محادثات السلام مع إيران في باكستان، وقال مسؤول إيراني رفيع إن طهران تدرس الانضمام إليها، إلا أن عقبات كبيرة وحالة من عدم اليقين لا تزال قائمة مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار.

ويرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في التوصل إلى اتفاق يمنع المزيد من ارتفاع أسعار النفط واضطرابات أسواق الأسهم، لكنه يصر على أن إيران لايجب أن تمتلك القدرة على تطوير سلاح نووي.

وتأمل طهران ، في استغلال سيطرتها على مضيق هرمز للتوصل إلى اتفاق يجنبها تجدد الحرب، ويخفف العقوبات دون أن يعيق برنامجها النووي.

وقال مصدر باكستاني مطلع على المناقشات، إن هناك زخماً لاستئناف المحادثات يوم الأربعاء، وقد يحضر ترامب شخصياً أو عبر الإنترنت في حال توقيع الاتفاق.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، يوم الثلاثاء: "الأمور تسير على ما يرام، والمحادثات تسير وفق الخطة الموضوعة ليوم غد".

أسعار النفط 


انخفضت أسعار النفط وارتفعت أسعار الأسهم في التعاملات المبكرة في آسيا يوم الثلاثاء، وسط توقعات باستئناف محادثات السلام الأمريكية الإيرانية هذا الأسبوع، بعد انهيار الاجتماعات السابقة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق. وكانت أسعار النفط قد قفزت بنحو 6% في تعاملات يوم الاثنين وسط شكوك حول نجاح المحادثات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتًا، أو 0.6%، لتصل إلى 94.94 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 1.11 دولارًا، أو 1.2%، ليصل إلى 88.50 دولارًا.

إلا أن التوترات لا تزال مرتفعة، حيث أدانت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الثلاثاء الولايات المتحدة لما وصفته بالهجوم على السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"، مطالبةً بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وعائلاتهم. 

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن الوزارة قولها: "ستستخدم إيران كافة إمكانياتها للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي وحماية حقوق وكرامة مواطنيها... وستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد إضافي في المنطقة".

أفادت مصادر أمنية بحرية يوم الاثنين بأن السفينة يُرجّح أنها كانت تحمل على متنها مواد تعتبرها واشنطن ذات استخدام مزدوج، يُمكن للجيش استخدامها. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طاقم سفينة توسكا لم يمتثل للتحذيرات المتكررة على مدار ست ساعات، وأن السفينة انتهكت الحصار الأمريكي.

وأعربت الصين، المشتري الرئيسي للنفط الخام الإيراني، عن قلقها إزاء "الاعتراض القسري".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرّح يوم الاثنين بأن انتهاكات الهدنة من جانب واشنطن تُشكّل عقبة رئيسية أمام العملية الدبلوماسية، بينما اتهم كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف الرئيس ترامب بتصعيد الضغط من خلال فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وقال إن ترامب مُتوهم في سعيه إلى "تحويل طاولة المفاوضات إلى طاولة استسلام"، مضيفًا أن إيران ترفض المفاوضات تحت التهديد. 

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء

بعد استغلال النقاب في ارتكاب جرائم.. عباس شومان: يجب التحقق من هوية المنتقبة وتدوين بياناتها

الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا وصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض ودعا له النبي بالمغفرة

كيف تحافظ على ثواب الحج

كيف تحافظ على ثواب الحج والبعد عن محبطات الأعمال؟ أزهري يوضح

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد