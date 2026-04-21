لماذا أصبح ترامب حريصا على الاتفاق مع الإيرانيين رغم رفض طهران؟

أعربت الولايات المتحدة، عن ثقتها في استمرار محادثات السلام مع إيران في باكستان، وقال مسؤول إيراني رفيع إن طهران تدرس الانضمام إليها، إلا أن عقبات كبيرة وحالة من عدم اليقين لا تزال قائمة مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار.

ويرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في التوصل إلى اتفاق يمنع المزيد من ارتفاع أسعار النفط واضطرابات أسواق الأسهم، لكنه يصر على أن إيران لايجب أن تمتلك القدرة على تطوير سلاح نووي.

وتأمل طهران ، في استغلال سيطرتها على مضيق هرمز للتوصل إلى اتفاق يجنبها تجدد الحرب، ويخفف العقوبات دون أن يعيق برنامجها النووي.

وقال مصدر باكستاني مطلع على المناقشات، إن هناك زخماً لاستئناف المحادثات يوم الأربعاء، وقد يحضر ترامب شخصياً أو عبر الإنترنت في حال توقيع الاتفاق.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، يوم الثلاثاء: "الأمور تسير على ما يرام، والمحادثات تسير وفق الخطة الموضوعة ليوم غد".

أسعار النفط



انخفضت أسعار النفط وارتفعت أسعار الأسهم في التعاملات المبكرة في آسيا يوم الثلاثاء، وسط توقعات باستئناف محادثات السلام الأمريكية الإيرانية هذا الأسبوع، بعد انهيار الاجتماعات السابقة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق. وكانت أسعار النفط قد قفزت بنحو 6% في تعاملات يوم الاثنين وسط شكوك حول نجاح المحادثات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتًا، أو 0.6%، لتصل إلى 94.94 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 1.11 دولارًا، أو 1.2%، ليصل إلى 88.50 دولارًا.

إلا أن التوترات لا تزال مرتفعة، حيث أدانت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الثلاثاء الولايات المتحدة لما وصفته بالهجوم على السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"، مطالبةً بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وعائلاتهم.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن الوزارة قولها: "ستستخدم إيران كافة إمكانياتها للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي وحماية حقوق وكرامة مواطنيها... وستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد إضافي في المنطقة".

أفادت مصادر أمنية بحرية يوم الاثنين بأن السفينة يُرجّح أنها كانت تحمل على متنها مواد تعتبرها واشنطن ذات استخدام مزدوج، يُمكن للجيش استخدامها. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طاقم سفينة توسكا لم يمتثل للتحذيرات المتكررة على مدار ست ساعات، وأن السفينة انتهكت الحصار الأمريكي.

وأعربت الصين، المشتري الرئيسي للنفط الخام الإيراني، عن قلقها إزاء "الاعتراض القسري".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرّح يوم الاثنين بأن انتهاكات الهدنة من جانب واشنطن تُشكّل عقبة رئيسية أمام العملية الدبلوماسية، بينما اتهم كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف الرئيس ترامب بتصعيد الضغط من خلال فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وقال إن ترامب مُتوهم في سعيه إلى "تحويل طاولة المفاوضات إلى طاولة استسلام"، مضيفًا أن إيران ترفض المفاوضات تحت التهديد.