رئيس البرلمان الإيراني يهدد بـ"أوراق جديدة" في حال استئناف الحرب

حذّر رئيس البرلمان الإيراني، اليوم "الثلاثاء"، من أن طهران لديها "أوراق جديدة" في حال استئناف الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك قبيل انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين.

وكتب قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة، على موقع اكس: "لا نقبل المفاوضات تحت وطأة التهديدات، وقد كنا نستعد خلال الأسبوعين الماضيين لإظهار أوراق جديدة في ساحة المعركة".

وأضاف قاليباف أن طهران لا تقبل المفاوضات مع الولايات المتحدة تحت التهديد، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتحويل طاولة المفاوضات إلى "طاولة استسلام".

جاءت تصريحات قاليباف في الوقت الذي تستعد فيه باكستان لاستضافة جولة ثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية، على الرغم من عدم اليقين بشأن مشاركة إيران.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين، الذي من المتوقع أن ينتهي اليوم.