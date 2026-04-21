زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة جزيرة "تيمور" الإندونيسية

أعلنت هيئة الجيوفيزياء في إندونيسيا ، اليوم الثلاثاء ، أن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب قبالة جزيرة "تيمور"، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

وقالت الهيئة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي) في نسختها الإنجليزية - إن مركز الزلزال وقع على عمق 31 كيلومترا، مضيفة أنه لا يوجد خطر من احتمالية حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

من جانبه، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن الهزة الأرضية وقعت في حوالي الساعة 17ر11 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لإندونيسيا.