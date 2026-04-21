رئيس الوزراء: توقعات بارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولارًا
محمد بن راشد: تسريع العمل في خطة تطوير شواطئ دبي بقيمة 3 مليارات درهم
مدبولي أمام البرلمان: أزمات عالمية عصفت بالسلم الإقليمي وفرضت إجراءات عاجلة
الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة مودرن إم تي أي بسبب شكوى الأهلي
سعد الدين الهلالي: الخلع ليس طلاقاً ويمكن تكراره بلا عدد لإنقاذ الأسر من المحاكم
هجوم إسباني بلجيكي على الاحتلال.. ولبنان يشهد غزوا إسرائيليًا
مدبولي أمام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أزمة داخل إدارة ترامب.. تقارير عن مغادرة وزير ثالث وسط اضطرابات سياسية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
القسم الخارجي

تتزايد مؤشرات الاضطراب داخل الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، حيث أفادت تقارير إعلامية بمغادرة وزير ثالث لمنصبه خلال فترة قصيرة، في تطور يعكس حالة من عدم الاستقرار داخل الفريق الحكومي في البيت الأبيض البيت الأبيض.

وبحسب هذه التقارير، فإن سلسلة الاستقالات أو الإقالات الأخيرة لا تبدو منفصلة، بل تشير إلى وجود خلافات داخلية حول عدد من الملفات الحساسة، أبرزها السياسة الخارجية، وإدارة الأزمات الدولية، إضافة إلى التباينات في الرؤية الاقتصادية داخل الإدارة.

وتشير مصادر سياسية إلى أن وتيرة التغييرات في المناصب العليا قد تعكس صراعًا داخليًا بين تيارات مختلفة داخل الإدارة الأمريكية، بعضها يدعو إلى تشديد السياسات الخارجية، بينما يفضل آخرون نهجًا أكثر براغماتية لتخفيف التوترات الدولية المتصاعدة.

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ملفات خارجية شديدة التعقيد، تشمل العلاقات مع إيران، والتوترات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية الداخلية، وهو ما يزيد من حساسية أي تغييرات في الفريق الحكومي.

ورغم عدم صدور بيان رسمي يوضح أسباب مغادرة الوزير الثالث، فإن تسريبات إعلامية تحدثت عن خلافات في أسلوب إدارة الملفات الكبرى، إلى جانب ضغوط سياسية وإدارية متزايدة على بعض أعضاء الحكومة.

ويرى محللون أن كثرة التغييرات داخل الإدارة قد تؤثر على استقرار صناعة القرار في البيت الأبيض، خاصة في ظل اعتماد السياسة الأمريكية على التنسيق بين عدة مؤسسات أمنية ودبلوماسية، ما يجعل الاستمرارية عنصرًا مهمًا في التعامل مع الأزمات الدولية.

كما تثير هذه التطورات تساؤلات حول مدى قدرة الإدارة على الحفاظ على تماسكها الداخلي خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات سياسية داخلية وخارجية قد تتطلب استقرارًا أكبر في الفريق التنفيذي.

وبينما لا تزال الصورة النهائية غير واضحة، فإن تكرار حالات المغادرة يعكس حالة توتر سياسي وإداري داخل واحدة من أكثر الإدارات تأثيرًا على مستوى العالم.

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

البابا فرنسيس

البابا فرنسيس.. عام على الرحيل وبقاء رسالة السلام

الأعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لـ مودرنMTI للتحقيق في شكوى الأهلي

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط

جمبلاط: نعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتعاون مع القطاع الخاص

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد