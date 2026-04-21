أزمة داخل إدارة ترامب.. تقارير عن مغادرة وزير ثالث وسط اضطرابات سياسية

تتزايد مؤشرات الاضطراب داخل الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، حيث أفادت تقارير إعلامية بمغادرة وزير ثالث لمنصبه خلال فترة قصيرة، في تطور يعكس حالة من عدم الاستقرار داخل الفريق الحكومي في البيت الأبيض البيت الأبيض.

وبحسب هذه التقارير، فإن سلسلة الاستقالات أو الإقالات الأخيرة لا تبدو منفصلة، بل تشير إلى وجود خلافات داخلية حول عدد من الملفات الحساسة، أبرزها السياسة الخارجية، وإدارة الأزمات الدولية، إضافة إلى التباينات في الرؤية الاقتصادية داخل الإدارة.

وتشير مصادر سياسية إلى أن وتيرة التغييرات في المناصب العليا قد تعكس صراعًا داخليًا بين تيارات مختلفة داخل الإدارة الأمريكية، بعضها يدعو إلى تشديد السياسات الخارجية، بينما يفضل آخرون نهجًا أكثر براغماتية لتخفيف التوترات الدولية المتصاعدة.

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ملفات خارجية شديدة التعقيد، تشمل العلاقات مع إيران، والتوترات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية الداخلية، وهو ما يزيد من حساسية أي تغييرات في الفريق الحكومي.

ورغم عدم صدور بيان رسمي يوضح أسباب مغادرة الوزير الثالث، فإن تسريبات إعلامية تحدثت عن خلافات في أسلوب إدارة الملفات الكبرى، إلى جانب ضغوط سياسية وإدارية متزايدة على بعض أعضاء الحكومة.

ويرى محللون أن كثرة التغييرات داخل الإدارة قد تؤثر على استقرار صناعة القرار في البيت الأبيض، خاصة في ظل اعتماد السياسة الأمريكية على التنسيق بين عدة مؤسسات أمنية ودبلوماسية، ما يجعل الاستمرارية عنصرًا مهمًا في التعامل مع الأزمات الدولية.

كما تثير هذه التطورات تساؤلات حول مدى قدرة الإدارة على الحفاظ على تماسكها الداخلي خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات سياسية داخلية وخارجية قد تتطلب استقرارًا أكبر في الفريق التنفيذي.

وبينما لا تزال الصورة النهائية غير واضحة، فإن تكرار حالات المغادرة يعكس حالة توتر سياسي وإداري داخل واحدة من أكثر الإدارات تأثيرًا على مستوى العالم.