غارات روسية تخلف مصابين في أنحاء أوكرانيا

قال مسؤولون يوم الثلاثاء إن الغارات الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا أسفرت عن إصابة أكثر من اثني عشر شخصاً في أربع مناطق على الأقل، في وقت توقفت فيه محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

وقال رئيس المنطقة إن طائرات روسية مسيرة أصابت 15 شخصاً وألحقت أضراراً بمبانٍ سكنية ومنشأة طبية في مدينة سومي شمال شرق البلاد.

نشرت خدمات الطوارئ صوراً تُظهر عمال الإنقاذ ليلاً وهم يُخمدون النيران في السيارات التي اشتعلت فيها النيران في الهجمات ويساعدون في إجلاء السكان من المباني المتضررة.

وقالت خدمة الطوارئ: "بسبب التهديد بتكرار الهجمات، اضطر رجال الإنقاذ إلى تعليق عملياتهم عدة مرات والانتقال إلى مكان آمن".

وقال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في غارات جوية في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية، وثلاثة آخرين في مدينة سلوفيانسك الشرقية.

أعلن حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إصابة أربعة آخرين بجروح.

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت صاروخين و143 طائرة مسيرة في وابل من النيران، مضيفة أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت أحد الصواريخ و116 طائرة مسيرة.

كانت روسيا تأمل أن يؤدي تدخلها إلى الإطاحة السريعة بالقيادة الأوكرانية، لكن على مدى أكثر من أربع سنوات، انزلق الصراع إلى أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مما أسفر عن مقتل مئات الآلاف من الجانبين وتشريد الملايين.