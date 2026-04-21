البيت الأبيض: نقترب للغاية من إبرام صفقة جيدة مع إيران

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الولايات المتحدة "على وشك" التوصل إلى اتفاق مع إيران، واصفةً المفاوضات الحالية بأنها أقرب إلى "اتفاقٍ جيدٍ حقًا" من أي وقتٍ مضى.

واعتبرت ليفيت- في منشور لها عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي- أن العمليات العسكرية والدبلوماسية الجارية ضد طهران، بجانب "براعة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التفاوض، هي السبب لاقتراب واشنطن من إبرام صفقة جيدة مع إيران.

وقالت:" لم تكن الولايات المتحدة يومًا أقرب إلى إبرام اتفاقٍ جيدٍ حقًا - على عكس الاتفاق الكارثي الذي وقّعه باراك أوباما- مما هي عليه الآن. لماذا؟ بفضل تكتيكات الرئيس ترامب التفاوضية البارعة ونجاح عملية "الغضب الملحمي".

يأتي هذا في الوقت الذي ينظر فيه مراقبون لجولة المفاوضات المرتقبة باعتبارها "مفاوضات الفرصة الأخيرة"، خاصة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي بتدمير إيران إذا لم تقبل بالعرض الأمريكي، وفي المقابل، لوحت إيران بعدم مشاركتها في المفاوضات، واتهمت الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار وفرض حصار غير قانوني.

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، نهاية الأسبوع الماضي بإسلام آباد، قد انتهت دون إحراز أي نتائج ملموسة في أبرز النقاط الخلافية التي تخص أساسا الطموحات النووية الإيرانية والصاروخية وحركة الملاحة في مضيق هرمز.